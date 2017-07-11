اسدی: به عنوان دبیر فدراسیون فوتبال به دادگاه سوئیس می روم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسدی، مشاور عالی فدراسیون در باره حضور خود در سوئیس گفت: بعدازظهر امروز جلسه ای با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و اعضا کمیته بین الملل انجام شد. با توجه به جلسه ای که برای دفاع از منافع ملی مقابل عربستان سعودی برای میزبانی مسابقات باشگاهی و ملی روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه نشستی در لوزان سوئیس برگزار می شود.

وی در ادامه بیان کرد: برای رسیدگی به این پرونده به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال ایران به سوییس می روم. ضمن اینکه قبلا به عنوان دبیرکل به دادگاه معرفی شده بودم و در این شرایط امکان تعویض عنوانش وجود نداشت.

اسدی در پایان تاکید کرد: از مواضع خود در مقابل تیم های عربستانی عقب نشینی نمی کنیم. امیدوارم با همراهی دوستان سربلند از این جلسه بیرون بیاییم.