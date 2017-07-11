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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۵

سرانجام میلان نفس راحتی کشید/ دوناروما قرارداد خود را تمدید کرد

سرانجام میلان نفس راحتی کشید/ دوناروما قرارداد خود را تمدید کرد

سرانجام پس از کشمکش های فراوان جان لوییجی دوناروما قرارداد خود را به میلان تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود گمانه زنی های فراوانی که نسبت به آینده حضور جان لوییجی دوناروما در تیم میلان مطرح شده بود این دروازه بان آینده دار قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد تا هواداران میلان نفس راحتی بکشند.

بر اساس گزارش گازتا دلو اسپورت، قرارداد دوناروما ۴ ساله بوده و او سالانه ۶ میلیون یورو دستمزد دریافت می کند.

میلان قرارداد آنتونیو، برادر جانلوییجی را نیز امضا کرده و به او سالانه یک میلیون یورو می پردازد.

در هفته های اخیر کشمکش های زیادی بر سر تمدید قرارداد این دروازه بان وجود داشت و احتمال جدایی او از میلان قوت گرفته بود.

کد مطلب 4028454

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