سرانجام میلان نفس راحتی کشید/ دوناروما قرارداد خود را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود گمانه زنی های فراوانی که نسبت به آینده حضور جان لوییجی دوناروما در تیم میلان مطرح شده بود این دروازه بان آینده دار قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد تا هواداران میلان نفس راحتی بکشند.

بر اساس گزارش گازتا دلو اسپورت، قرارداد دوناروما ۴ ساله بوده و او سالانه ۶ میلیون یورو دستمزد دریافت می کند.

میلان قرارداد آنتونیو، برادر جانلوییجی را نیز امضا کرده و به او سالانه یک میلیون یورو می پردازد.

در هفته های اخیر کشمکش های زیادی بر سر تمدید قرارداد این دروازه بان وجود داشت و احتمال جدایی او از میلان قوت گرفته بود.