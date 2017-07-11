فضای ورزش پهلوانی برای جوانان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه سه شنبه در دیدار با جامعه ورزش استان گلستان به مناسبت هفته ورزش پهلوانی و زورخانهای، اظهار کرد: پدران و مادران، مربیان، دستگاههای فرهنگی و رسانهای باید متوجه اینگونه ترفندها باشند و برای این ظرفیت جوان، فضا و شرایط مطلوب فراهم کرد که فضای ورزش پهلوانی یکی از آنهاست.
وی افزود: گلستان پهلوانی مایه افتخار ماست و در آن معرفت و معارف اسلامی، ارزشهای انسانی و اخلاقی دیده میشود که باید گسترش پیدا کند.
نورمفیدی ادامه داد: باید قدر ورزش پهلوانی و زورخانهای را بدانیم و با گسترش این رشته در راه جهانی شدن آن قدم برداریم زیرا در زورخانهها اخلاق و احترام به بزرگتر حرف اول را میزند.
وی تصریح کرد: در این ورزش علوی، انسان های با ایمان، شجاع، خدا ترس و با فضیلت پرورش مییابند و باید با تقویت و پرورش فضیلت، نسل جوان را از سقوط و گمراهی نجات داد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هیچ زینتی برای انسان بهتر از فتوت و جوانمردی نیست، خاطرنشان کرد: این موارد نباید در ورزش مورد غفلت قرار بگیرد، زیرا فروتنی و تواضع خصلت بارز ورزشکاران پهلوانی و زورخانهای بوده و هست.
نورمفیدی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به فرهنگ پهلوانی و جوانمردی توجه خاصی دارد، زیرا جوانان پرورش یافته در مکتب ولایی در حفظ اسلام، عزت، شرف و ایثار تلاش میکنند.
وی افزود: امروزه ورزش در میدانهای جهانی جایگاه ویژهای پیدا کرده و زمانی که ورزشکاری شکست میخورد یا پیروز میشود مانند این است که آن ملت شکست خورده و پیروز شده است.
نورمفیدی با بیان اینکه دشمنان تلاش میکنند تا جوانان ما را به خصوص در فضای مجازی به انحطاط و گمراهی بکشانند، گفت: جوانان و خانوادهها باید آگاه باشند، زیرا دشمنان ما بسیار هوشیار هستند و میخواهند جوانان را که سرمایههای با ارزشی هستند با روشهای مختلف آلوده کنند تا به اهداف شوم خود برسند.
وی یادآور شد: با حفظ این جوان ها و هوشیار کردن و سالم سازی آنها گام موثری در زمینه اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.
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