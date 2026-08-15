به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله فلاحتی عصر شنبه در دیدار با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان،ضمن تبریک انتصاب ابراهیم مهربان به عنوان سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان گیلان، اظهار کرد: حضور مدیری از بدنه ورزش قهرمانی و از چهرههای شناختهشده کشتی کشور در رأس ورزش استان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه و پیشرفت ورزش گیلان به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین با اشاره به حضور وزیر گیلانی ورزش و جوانان، در دولت، این موضوع را موجب افتخار مردم استان دانست و افزود: انتظار میرود با استفاده از این ظرفیتها، گامهای مؤثری در مسیر رشد ورزش قهرمانی، همگانی و جوانان گیلان برداشته شود.
وی با بیان اینکه ورزش در آموزههای اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: ورزش در جامعه اسلامی نباید تنها به سلامت جسم محدود شود، بلکه باید زمینهساز رشد اخلاق، جوانمردی، پهلوانی و تقویت ارزشهای انسانی باشد.
آیتالله فلاحتی خاطرنشان کرد: ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران باید در میادین داخلی و بینالمللی، علاوه بر نمایش توانمندیهای فنی، نماد اخلاق، ایمان، جوانمردی و عزت ملی باشند. در فرهنگ اسلامی، قهرمانی زمانی ارزشمند است که با منش پهلوانی و اخلاق اسلامی همراه باشد.
امام جمعه رشت با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی در گیلان بیان کرد: ورزش باید برای همه اقشار جامعه قابل دسترس باشد؛ چراکه میان گسترش فعالیتهای ورزشی، پیشگیری از بیماریها، ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینههای درمانی ارتباط مستقیمی وجود دارد.
وی ادامه داد: برگزاری همایشها و برنامههای ورزشی عمومی در شهرها و مناطق مختلف استان میتواند مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان، را بیش از گذشته به حضور در عرصه ورزش ترغیب کند و نشاط و پویایی اجتماعی را افزایش دهد.
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به ضرورت پیوست فرهنگی در برنامههای ورزشی، گفت: ورزش باید در مسیر فرهنگی شدن حرکت کند و در کنار فعالیتهای جسمانی، جوانان را با ارزشهای دینی، اخلاقی و اجتماعی آشنا سازد.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین پیشنهاد تشکیل اتاق اندیشهورزی فرهنگی در حوزه ورزش را مطرح کرد و افزود: فعالیت فرهنگی نیازمند دقت، ظرافت و برنامهریزی است و توجه به مسائل اخلاقی در ورزش میتواند آثار ماندگاری در جامعه بر جای بگذارد.
وی با تأکید بر حمایت از ورزشکاران و قهرمانان جوان اظهار کرد: ورزشکاری که در رقابت دچار شکست میشود، بیش از هر زمان دیگری به حمایت، دلجویی و تقویت روحیه نیاز دارد. جوان ورزشکار باید دیده شود و بداند که مسئولان و جامعه، تلاش و مجاهدت او را ارج مینهند.
نماینده ولیفقیه در گیلان حمایت از نخبگان جوان ورزشی، احیای ورزشهای بومی و محلی، توجه ویژه به ورزشهای روستایی و ایجاد زمینه برای سرگرمی سالم و نشاط اجتماعی را از دیگر ضرورتهای حوزه ورزش استان دانست.
توسعه ورزش همگانی و ترویج فرهنگ پهلوانی
در ادامه این دیدار، ابراهیم مهربان، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان گیلان، با ارائه گزارشی از برنامهها و اولویتهای این ادارهکل، توجه به زیرساختهای عمرانی، حمایت از ورزشکاران و جوانان برتر، توسعه ورزش همگانی و ترویج فرهنگ پهلوانی و اخلاق اسلامی را از مهمترین محورهای فعالیت خود عنوان کرد.
وی افزود: تلاش میکنیم با حمایت از قهرمانان و نخبگان ورزشی استان، زمینه حضور قدرتمند آنان در رقابتهای ملی و بینالمللی فراهم شود. همچنین ورزشکاران گیلانی حاضر در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی پیشرو در ژاپن، نیازمند پشتیبانی وحمایت همهجانبه هستند تا بتوانند با آمادگی بیشتر برای افتخارآفرینی و کسب مدال تلاش کنند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان گیلان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در رشتههای مختلف ورزشی، گفت: گیلان از استعدادهای فراوانی در ورزش قهرمانی و همگانی برخوردار است و با تقویت زیرساختها، شناسایی استعدادهای جدید و توجه به مناطق محروم و روستایی، میتوان جایگاه ورزش استان را در سطح کشور ارتقا داد.
نظر شما