پایان سی‌ و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سیویکمین دوره از مسابقات قرآن کریم نیروهای مسلح که از تاریخ ۱۸ تیرماه به مدت چهار روز در دو مقطع کارکنان پایور و وظیفه برگزار شد، مهارتهای قرآنی متسابقین در زمینه حفظ، تلاوت، اذان و مفاهیم در ۱۰ رشته حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۱۵ جزء، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۳۰ جزء، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، اذان و همچنین مفاهیم در دو سطح مورد ارزیابی قرار گرفت.
در آیین اختتامیه این رقابتها در مقطع کارکنان پایور نیروهای مسلح در رشته حفظ ۵ جزء ستواندوم مهران رحیمی از نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بخش حفظ ۱۰ جزء سروان محمد هادی ذبیحنژاد از نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بخش حفظ ۱۵ جزء سرهنگ رحیم یوسفوند از سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، در بخش حفظ ۲۰ جزء ستواندوم صالح غیاثی از نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بخش حفظ ۳۰ جزء کارمند عباس چنینی از سازمان عقیدتی سیاسی وزاردت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در بخش قرائت ترتیل سرهنگ دوم بابک ولیزاده از نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بخش قرائت تحقیق سرگرد حمیدرضا نصیری از سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بخش اذان سروان هادی حافظآبادی از نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بخش مفاهیم سطح یک استواریکم سید حسامالدین لاجوردی از سازمان عقیدتی سیاسی ارتشجمهوری اسلامی ایران و در بخش مفاهیم سطح دو نیز سرگرد حسین محمودی از سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان نفرات برتر این دوره از مسابقات معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در مقطع کارکنان وظیفه نیز در رشته حفظ ۵ جزء سرباز وظیفه سید ماجد هاشمیتبار از سازمان عقیدتی سیاسی ارتشجمهوری اسلامی ایران، در بخش حفظ ۱۰ جزء ستواندوم وظیفه پیمان امیریان از سازمان عقیدتی سیاسی ارتشجمهوری اسلامی ایران، در بخش حفظ ۱۵ جزء سرباز وظیفه حمیدرضا ماخونیکی از سازمان عقیدتی سیاسی ارتشجمهوری اسلامی ایران، در بخش حفظ ۲۰ جزء سرباز وظیفه سید حامد مهدیزاده از سازمان عقیدتی سیاسی ارتشجمهوری اسلامی ایران، در بخش حفظ ۳۰ جزء رزمآور دوم محمدرضا جاهدینیا از نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاباسلامی، در بخش قرائت ترتیل سرباز وظیفه علی قنبری از سازمان عقیدتی سیاسی ارتشجمهوری اسلامی ایران، در بخش قرائت تحقیق رزمدار وظیفه وحید خزائی از نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بخش اذان محمد خوشحال از سازمان عقیدتی سیاسی ارتشجمهوری اسلامی ایران، در بخش مفاهیم سطح یک سرباز وظیفه سعید عطاری از سازمان عقیدتی سیاسی ارتشجمهوری اسلامی ایران و در بخش مفاهیم سطح دو نیز ستواندوم وظیفه مهدی کامیابی از سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعنوان نفرات برتر این دوره از مسابقات مورد تقدیر قرار گرفتند.
به این ترتیب در رتبهبندی تیمی این دوره از مسابقات در مقطع کارکنان پایور نیروهای مسلح، نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقام نخست دست یافت و در مقطع کارکنان وظیفه نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران رتبه اول را به خود اختصاص داد. در ردهبندی کلی در مجموع دو مقطع به ترتیب: نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رتبههای اول تا چهارم را کسب کردند.
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