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۲۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

«رخنه» به مساله نفوذ از دوره مشروطه تاکنون می پردازد

«رخنه» به مساله نفوذ از دوره مشروطه تاکنون می پردازد

مجموعه مستند «رخنه» با محوریت واکاوی «نفوذ» در ایران از دوره مشروطه تاکنون روی آنتن شبکه ۲ سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند «رخنه» با محوریت واکاوی «نفوذ» در ایران از دوره مشروطه تاکنون شنبه ۲۴ تیرماه ساعت ۲۰ روانه آنتن شبکه ۲ سیما می شود.

مجموعه مستند «رخنه» تلاشی برای بررسی تاریخچه نفوذ در ایران طی ۲۰۰ سال گذشته است، این برنامه با استفاده از تصاویر آرشیوی، گفتگو با کارشناسان و موشن گرافی طی ۲۶ قسمت به بررسی نقشه و راهبردهای نفوذ دشمن در کشورمان می پردازد.

همچنین در این مستند ضمن واکاوی پیچیده ترین پرونده های امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران، اولین قدم های نفوذ در حین انقلاب مشروطه و نقش استعمار در روی کار آوردن رژیم پهلوی بررسی می شود.

«نفوذ»، عوامل و تبعات آن از جمله مسایل کلیدی است که مقام معظم رهبری در بیانات خود به صورت مکرر به آن تاکید داشته اند و در برهه حساس کنونی پیرامون آن به تبیین و روشنگری پرداخته اند.

مستند «رخنه» کاری از گروه سیاسی شبکه ۲ به تهیه کنندگی هادی نعمت اللهی است که شنبه ها ساعت ۲۰ از این شبکه پخش خواهد شد.

کد مطلب 4031365
زهرا منصوری

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