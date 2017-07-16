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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۶:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

زعفران‌های دپو شده وارد بازار شد/کاهش قیمت طلای سرخ

زعفران‌های دپو شده وارد بازار شد/کاهش قیمت طلای سرخ

نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش حدود ۶ درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: روانه شدن زعفران های دپو شده در منازل به بازار، از جمله دلایل این امر است.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت هرکیلوگرم زعفران بین ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته  و درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم از این محصول حداقل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.  

وی درباره دلایل کاهش قیمت این محصول افزود: کسانی که برای سود بیشتر زعفران را خریداری و در منازل خود دپو کرده بودند الان با نزدیک شدن به آغاز فصل برداشت جدید، محصولات خود را به بازار عرضه کرده اند و آنها را به هر قیمتی که خریداران مایل هستند، به فروش می رسانند تا روی دستشان نماند.  

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: از طرفی مصرف داخلی این محصول افت کرده و همین امر نیز یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت زعفران است.  

میری درباره آخرین وضعیت صادرات طلای سرخ نیز گفت: متاسفانه هنوز گمرک آماری در این زمینه اعلام نکرده و اصلا نمی توان برآورد کرد که شرایط به چه صورت بوده و چقدر محصول تاکنون از کشور صادر شده است.

کد مطلب 4031481

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