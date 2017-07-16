غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت هرکیلوگرم زعفران بین ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته و درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم از این محصول حداقل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

وی درباره دلایل کاهش قیمت این محصول افزود: کسانی که برای سود بیشتر زعفران را خریداری و در منازل خود دپو کرده بودند الان با نزدیک شدن به آغاز فصل برداشت جدید، محصولات خود را به بازار عرضه کرده اند و آنها را به هر قیمتی که خریداران مایل هستند، به فروش می رسانند تا روی دستشان نماند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: از طرفی مصرف داخلی این محصول افت کرده و همین امر نیز یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت زعفران است.

میری درباره آخرین وضعیت صادرات طلای سرخ نیز گفت: متاسفانه هنوز گمرک آماری در این زمینه اعلام نکرده و اصلا نمی توان برآورد کرد که شرایط به چه صورت بوده و چقدر محصول تاکنون از کشور صادر شده است.