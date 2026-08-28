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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

سنجری: مدیریت شهری چهاردانگه نسبت به تأخیر در پروژه‌ها پاسخگو باشد

سنجری: مدیریت شهری چهاردانگه نسبت به تأخیر در پروژه‌ها پاسخگو باشد

اسلامشهر- امام جمعه چهاردانگه با انتقاد از تأخیر در بهره‌برداری از برخی پروژه‌های شهری گفت: پروژه‌هایی در چهاردانگه وجود دارد که هنوز افتتاح نشده، اما عمر مفید آنها رو به پایان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سالار سنجری در خطبه‌های نماز جمعه چهاردانگه با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید خدمت آیت‌الله رئیسی را گرامی می‌داریم و برای دولتمردان در مسیر خدمت‌رسانی بیشتر به مردم آرزوی توفیق داریم.

وی با انتقاد از تأخیر و تعلل مدیریت شهری چهاردانگه در بهره‌برداری از پروژه‌های شهری افزود: در شهر چهاردانگه پروژه‌هایی داریم که افتتاح نشده‌اند، اما عمر مفیدشان رو به اتمام است؛ این نقیصه شهری باید مورد توجه، دقت و برطرف شود.

امام جمعه چهاردانگه همچنین بر ضرورت ارتقای سرانه فرهنگی شهر تأکید کرد و گفت: باید در چهاردانگه یک کتابخانه مجهز و چندمنظوره برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی شهر ایجاد شود.

سنجری با اشاره به نابسامانی‌های موجود در حوزه ساخت‌وساز شهری تصریح کرد: در حوزه ساخت‌وسازهای شهری باید ورود جدی صورت گیرد و دست‌اندرکاران نیز نسبت به نقدها گوش شنوا داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و جنگ رمضان اظهار کرد: مسئولان باید در سه سطح تدبیر داشته باشند و از اظهارنظرهایی که پالس ضعف به همراه دارد، پرهیز کنند؛ مسائل کلان کشور باید با رویکرد تخصصی دنبال شود.

امام جمعه چهاردانگه با اشاره به موضوع بنزین ادامه داد: مردم از موضوع بنزین نگران هستند و این مسئله موضوعی مهم و تخصصی است که تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند تدابیر تخصصی و توجه به نگرانی‌های جامعه است.

سنجری افزود: معتقدیم در مصرف انرژی باید صرفه‌جویی شود، اما تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین در شرایط کنونی باید با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی موضوع انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌های کلان، ضمن توجه به شرایط جامعه، از ایجاد نگرانی بیشتر میان مردم جلوگیری کنند.

کد مطلب 6930311

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