به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سالار سنجری در خطبههای نماز جمعه چهاردانگه با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید خدمت آیتالله رئیسی را گرامی میداریم و برای دولتمردان در مسیر خدمترسانی بیشتر به مردم آرزوی توفیق داریم.
وی با انتقاد از تأخیر و تعلل مدیریت شهری چهاردانگه در بهرهبرداری از پروژههای شهری افزود: در شهر چهاردانگه پروژههایی داریم که افتتاح نشدهاند، اما عمر مفیدشان رو به اتمام است؛ این نقیصه شهری باید مورد توجه، دقت و برطرف شود.
امام جمعه چهاردانگه همچنین بر ضرورت ارتقای سرانه فرهنگی شهر تأکید کرد و گفت: باید در چهاردانگه یک کتابخانه مجهز و چندمنظوره برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی شهر ایجاد شود.
سنجری با اشاره به نابسامانیهای موجود در حوزه ساختوساز شهری تصریح کرد: در حوزه ساختوسازهای شهری باید ورود جدی صورت گیرد و دستاندرکاران نیز نسبت به نقدها گوش شنوا داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقهای و جنگ رمضان اظهار کرد: مسئولان باید در سه سطح تدبیر داشته باشند و از اظهارنظرهایی که پالس ضعف به همراه دارد، پرهیز کنند؛ مسائل کلان کشور باید با رویکرد تخصصی دنبال شود.
امام جمعه چهاردانگه با اشاره به موضوع بنزین ادامه داد: مردم از موضوع بنزین نگران هستند و این مسئله موضوعی مهم و تخصصی است که تصمیمگیری درباره آن نیازمند تدابیر تخصصی و توجه به نگرانیهای جامعه است.
سنجری افزود: معتقدیم در مصرف انرژی باید صرفهجویی شود، اما تصمیمگیری درباره قیمت بنزین در شرایط کنونی باید با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی موضوع انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید در تصمیمگیریهای کلان، ضمن توجه به شرایط جامعه، از ایجاد نگرانی بیشتر میان مردم جلوگیری کنند.
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