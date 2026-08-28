دهشیری: مسئولان خود را خادم مردم بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: در هفته دولت قرار داریم؛ هفته‌ای که از دوم شهریور آغاز شده و به سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در هشتم شهریور منتهی می‌شود. این دو شهید الگوی خدمتگزاری، ساده‌زیستی و مردم‌داری بودند و یاد و نام همه شهیدان، به‌ویژه شهدای دولت را گرامی می‌داریم.

وی افزود: شهیدان رجایی و باهنر در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ در حادثه انفجار دفتر نخست‌وزیری که توسط نفوذی منافقین انجام شد، به شهادت رسیدند و نام آنان برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان الگوی مسئولان و کارگزاران نظام باقی خواهد ماند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی است تا مردم ضمن بیان انتظارات خود از مسئولان، نقدهای منصفانه و دلسوزانه داشته باشند. در سطح کشور نیز با وجود شرایط دشوار و جنگ نابرابر، پروژه‌های مختلفی در حال بهره‌برداری است و باید از تلاش دولت و همه کسانی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، تقدیر کرد.

دهشیری تصریح کرد: در شهرستان اردستان نیز حدود ۹۲ پروژه در حال بهره‌برداری و پنج پروژه در مرحله کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی قرار دارد که این اقدامات در شرایط موجود قابل تقدیر است و نشان می‌دهد مسئولان در پشت صحنه و در میدان، برای پیشرفت شهرستان، شهرها و روستاها تلاش می‌کنند.

وی بیان کرد: مسئولان باید توجه داشته باشند که مسئولیت، جایگاه خدمتگزاری به مردم است و یکی از مهم‌ترین وظایف آنان، تکریم ارباب رجوع است. مردم باید با صبر و حوصله مورد توجه قرار گیرند و مسئولان به سخنان آنان گوش داده و با احترام با مراجعه‌کنندگان برخورد کنند.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: نخستین انتظار مردم از مسئولان، تکریم و احترام است و پس از آن باید برای حل مشکلات قانونی و مشروع آنان تلاش شود. اگر مسئله‌ای در حوزه اختیار یک مسئول نیست، مراجعه‌کننده نباید سرگردان شود، بلکه باید به شکل صحیح و مؤثر به مسئول مربوطه ارجاع داده شود.

دهشیری اضافه کرد: شایسته است مسئولان پیگیر نتیجه ارجاع مشکلات مردم نیز باشند و اگر موضوعی قابل حل است، برای رفع آن اقدام کنند و اگر به هر دلیل امکان انجام آن وجود ندارد، صادقانه و با تواضع این موضوع را به مردم اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در برخورد با مردم نباید تبعیضی وجود داشته باشد و مسئولان نباید میان افراد به دلیل رفاقت، دوستی یا سفارش تفاوت قائل شوند. همه مردم باید با یک نگاه دیده شوند و رعایت نوبت و پاسخگویی مناسب به مراجعه‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: مسئولان نباید خود را طلبکار مردم بدانند؛ چراکه ما برای خدمت به مردم مسئول شده‌ایم و این جایگاه، امانتی برای خدمتگزاری است. مسئول باید خود را خادم مردم بداند و از هرگونه رفتار متکبرانه و ایجاد احساس برتری نسبت به مردم پرهیز کند.

وی خاطرنشان کرد: شهیدان رجایی و باهنر الگوی ساده‌زیستی، صداقت و تواضع بودند و مسئولان باید تلاش کنند به گونه‌ای رفتار کنند که مردم از آنان به نیکی یاد کنند. خدمتگزار مردم بودن افتخار است و مسئولان باید با روی گشاده و تواضع در خدمت مردم باشند.

امام‌جمعه اردستان یادآور شد: در شرایط کنونی نیز دشمن همچنان درصدد ایجاد التهاب و ناامنی در جامعه است و مسئولان اطلاعاتی، انتظامی و امنیتی باید نسبت به توطئه‌های دشمن هوشیار باشند. تصمیم‌های نابجا و سخنان نسنجیده می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن و ایجاد التهاب در جامعه را فراهم کند؛ بنابراین باید با عقلانیت و تدبیر عمل کرد.

دهشیری تصریح کرد: ملت ایران طی دهه‌های گذشته در برابر شدیدترین فشارها و تحریم‌ها ایستادگی کرده است و دشمن با وجود همه تلاش‌های خود نتوانسته این ملت را از مسیر خود خارج کند. تحریم اقتصادی و فشار بر کشورها و مجموعه‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند نیز نمی‌تواند ملت ایران را به عقب‌نشینی وادار کند، مشروط بر اینکه روحیه ایستادگی، مقاومت و دلبستگی به ایران اسلامی حفظ شود.

وی افزود: هشتم شهریور علاوه بر سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، به عنوان روز مبارزه با تروریسم نیز نامگذاری شده است. ملت ایران خود قربانی تروریسم بوده و پرونده اقدامات تروریستی علیه کشورمان در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران از قربانیان اصلی تروریسم بوده است.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: مردم ایران باید بدانند که دشمنان در طول سال‌های گذشته با ترور شخصیت‌های سیاسی، نظامی، علمی و فکری کشور تلاش کرده‌اند مسیر پیشرفت ایران را متوقف کنند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت در برابر این اقدامات، راه خود را ادامه داده است.

دهشیری ادامه داد: امیدواریم با نابودی تروریسم و تروریست‌ها، شاهد جهانی عاری از ترور و خشونت باشیم و ملت‌های مظلوم نیز از شر اقدامات تروریستی و جنایتکارانه رهایی پیدا کنند.

وی بیان کرد: همچنین هشتم شهریور به عنوان روز مهربانی و مهرورزی نیز مورد توجه قرار گرفته و باید تلاش کنیم مردم نسبت به یکدیگر مهربان‌تر باشند و در جامعه روحیه همدلی و همکاری تقویت شود.

امام‌جمعه اردستان یادآور شد: جامعه اسلامی باید نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی حساس باشد و خانواده‌ها نیز در تربیت و مراقبت از فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند. نباید اجازه داد برخی شعارها و تبلیغات دشمن، جوانان و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و آنان را به مسیرهای نادرست بکشاند.

دهشیری اضافه کرد: دشمن تلاش می‌کند با دروغ‌پردازی و تبلیغات، ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، اما جامعه ایران جامعه‌ای نجیب، مذهبی و فرهنگی است و باید با اقدامات فرهنگی و قانونی، از سلامت اخلاقی و اجتماعی آن صیانت کرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل فرهنگی و اجتماعی که نیازمند توجه جدی است، برخی اقدامات غیرقانونی و غیربهداشتی در حوزه زیبایی است که می‌تواند سلامت و زندگی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. در این زمینه دستگاه‌های مسئول باید به وظایف خود عمل کنند و همراهی و حمایت عمومی مردم نیز ضروری است.