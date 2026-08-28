به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن فرماندار لنگرود پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری بخش اطاقور که با حضور مسئولان شهرستان لنگرود و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست مسائل و مطالبات بخش اطاقور در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای اجرایی نسبت به پیگیری و رفع مشکلات مطرحشده اقدام کنند.
فرماندار لنگرود با اشاره به اجرای پروژههای مختلف در شهرستان افزود: پروژههای متعددی در هفته دولت آماده بهرهبرداری شده و بخشی از آنها نیز افتتاح شده است و شهرستان لنگرود با همدلی و همکاری مسئولان در مسیر رشد و توسعه قرار دارد.
وی با اشاره به مسائل زیرساختی بخش اطاقور تصریح کرد: بخشی از مشکلات این منطقه طی سال گذشته پیگیری و برطرف شده و روند اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در بخش اطاقور همچنان ادامه دارد.
آغاز عملیات لایروبی انهار کشاورزی اطاقور
رئیس جهاد کشاورزی لنگرود نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرحهای لایروبی انهار کشاورزی اظهار کرد: روستای نوده اطاقور یکی از مناطق هدف برای اجرای عملیات لایروبی بود که به دلیل زمان تخصیص اعتبارات، اجرای پروژه در زمان مقرر امکانپذیر نشد.
هادی امیدپور افزود: با توجه به اعتبار باقیمانده، پهنه دیگری در همین روستا برای اجرای عملیات در نظر گرفته شده و پیمانکار نیز آماده است و عملیات اجرایی از هفته آینده آغاز خواهد شد.
وی درباره اجرای طرحهای لاینینگ انهار گفت: در شالیزارهایی که طرح تسطیح اجرا نشده باشد، امکان اجرای لاینینگ وجود ندارد، اما میتوان با سیمانیکردن کانالها نسبت به بهبود انتقال آب اقدام کرد.
رئیس جهاد کشاورزی لنگرود همچنین از ادامه پروژههای نیمهتمام انتقال آب در منطقه خبر داد و پیشنهاد کرد برای کاهش هزینهها و تسریع در اجرای طرح، انتقال آب از طریق لوله انجام شود.
امیدپور بیان کرد: برای اجرای پروژه انتقال آب در بخش اطاقور حدود یکهزار و ۵۰۰ متر لوله با قطر ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر مورد نیاز است که اجرای آن میتواند مشکل آبرسانی بخش قابل توجهی از منطقه را برطرف کند.
وی با اشاره به پروژههای نیمهتمام بخش اطاقور ادامه داد: پروژه ایستگاه پمپاژ محلهای که چند سال به دلیل کمبود اعتبار نیمهتمام مانده است، در صورت تأمین اعتبار قابلیت تکمیل دارد.
رئیس جهاد کشاورزی لنگرود خاطرنشان کرد: در روستای ششکری نیز تجهیزات پمپاژ خریداری شده و با تأمین اعتبار، مرحله اجرایی این پروژه در سال جاری دنبال خواهد شد.
۱۰ پروژه بنیاد مسکن در اطاقور به بهرهبرداری رسید
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لنگرود نیز با اشاره به پروژههای هفته دولت گفت: از مجموع ۱۲ پروژهای که امسال برای افتتاح در هفته دولت در شهرستان آماده شده، ۱۰ پروژه در بخش اطاقور قرار دارد.
جابر تقوا با اشاره به اجرای طرحهای آسفالت روستایی اظهار کرد: سهم بخش اطاقور از پروژههای آسفالت روستایی اجراشده در سطح شهرستان قابل توجه بوده و ادامه اجرای این پروژهها نیز در برنامه قرار دارد.
وی از پیشبینی ۱۲ پروژه جدید آسفالت روستایی در بخش اطاقور خبر داد و افزود: این پروژهها پس از انجام برآورد و تأمین اعتبار و با اولویت مناطق مورد نیاز اجرا خواهند شد.
رئیس بنیاد مسکن لنگرود همچنین درباره صدور اسناد مالکیت روستایی گفت: یکی از موانع موجود در بخش اطاقور، موضوع تداخلات با منابع طبیعی بود که این مسئله تا حد زیادی برطرف شده و روند صدور سند مالکیت با سرعت بیشتری دنبال میشود.
تقوا ادامه داد: سال گذشته حدود ۲ هزار سند مالکیت در سطح شهرستان صادر شد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به روستاهای بخش اطاقور بود و شهرستان لنگرود در این زمینه رتبه دوم استان گیلان را کسب کرد.
وی همچنین از پیگیری صدور سند مالکیت برای چهار روستا در چارچوب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.
اجرای ۷۳ میلیارد تومان پروژه برق در لنگرود
رئیس اداره برق لنگرود نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در بخش اطاقور اظهار کرد: طی سال گذشته چهار دستگاه ترانس در منطقه نصب شد و برای تقویت شبکه برق تعدادی از روستاها نیز اقدامات لازم انجام گرفت.
کریم سجودی افزود: اجرای شبکه خودنگهدار در هشت روستا از دیگر اقدامات انجامشده بوده و در برنامه جدید نیز توسعه شبکه به طول حدود ۶ کیلومتر پیشبینی شده است.
وی با اشاره به اعتبارات حوزه برق گفت: امسال حدود ۲.۵ میلیارد تومان برای اصلاح و تقویت خطوط فشار متوسط در بخش اطاقور هزینه شده و در مجموع حدود ۷۳ میلیارد تومان پروژه در سطح شهرستان لنگرود اجرا شده است.
رئیس اداره برق لنگرود همچنین از هزینهکرد حدود ۳۸.۵ میلیارد تومان برای پروژههای سال گذشته خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات در راستای توسعه و اصلاح شبکه برق و اجرای طرحهای خودنگهدار انجام شده است.
سجودی با اشاره به تأمین برق پایدار واحدهای صنعتی و کارخانههای چای منطقه اظهار کرد: با ایجاد فیدر مستقل برای بخش اطاقور، بخش عمدهای از کارخانههای چای منطقه در سال جاری با قطعی برق مواجه نشدند.
وی همچنین از پیگیری رفع یکی از مشکلات شبکه در محدوده روستای کشفمحله خبر داد و گفت: با اجرای اقدامات پیشبینیشده، این مشکل طی روزهای آینده برطرف خواهد شد.
اجرای ۱۷.۵ میلیارد تومان پروژه راهسازی در اطاقور
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به پروژههای راهسازی بخش اطاقور اظهار کرد: در هفته دولت حدود ۲ کیلومتر پروژه راهسازی در این بخش با اعتباری بالغ بر ۱۷.۵ میلیارد تومان اجرا شده است.
مهرداد لاهوتی افزود: پروژههای مختلف راهسازی و آسفالت در مسیرهای مختلف بخش اطاقور در حال اجراست و پیگیری برای تأمین اعتبار و ادامه عملیات نیز انجام میشود.
وی با اشاره به وضعیت محور اطاقور-خرما و موضوع حریم راه، از پیگیری این مسئله و مکاتبه با دستگاههای مربوطه خبر داد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای تعریض، بهسازی و آسفالت محورهای ارتباطی بخش اطاقور تأکید کرد.
تأکید فرماندار لنگرود بر پیگیری مصوبات
فرماندار لنگرود در پایان این نشست بر ضرورت پیگیری مصوبات و تبدیل تصمیمات جلسه به اقدامات اجرایی تأکید کرد و خواستار برگزاری مستمر جلسات با حضور مسئولان بخش و مدیران دستگاههای اجرایی شد.
گلشن اظهار کرد: مصوبات جلسه باید در نشستهای بعدی مجدداً بررسی شود تا میزان پیشرفت هر پروژه و دلایل احتمالی تأخیر در اجرای آنها مشخص شود.
وی با اشاره به روند اجرای پروژههای عمرانی بخش اطاقور افزود: عملیات آسفالت و بهسازی معابر و راههای روستایی ادامه خواهد داشت و پروژههای دارای اولویت باید با جدیت بیشتری پیگیری شوند.
فرماندار لنگرود تصریح کرد: اجرای پروژههای عمرانی در بخش اطاقور با وجود محدودیتهای موجود ادامه خواهد یافت و دستگاههای اجرایی باید برای رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم منطقه اهتمام بیشتری داشته باشند.
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