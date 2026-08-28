امام جمعه بندرلنگه: ملت ایران با حضور در میدان محاسبات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا در خطبه‌های نماز جمعه بندرلنگه با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران تنها با شجاعت در برابر دشمن ایستادگی نکرد، بلکه آنچه بیش از همه محاسبات دشمن را برهم زد، بصیرت و حضور مردم در صحنه‌های مختلف بود.

وی افزود: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته در مکتب امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب درس استقلال، مقاومت و ایستادگی آموخته است و در بزنگاه‌های مختلف نشان داده که برای دفاع از نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور، میدان را ترک نخواهد کرد.

حضور مردم، نقشه دشمن را خنثی کرد

امام جمعه بندرلنگه با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان و جریان‌های ضدانقلاب برای ایجاد آشوب در کشور بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد با ایجاد ناامنی و به میدان آوردن جریان‌های ضدانقلاب در شهرهای مرزی و پایتخت می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند، اما حضور مردم معادلات آنها را برهم زد و نقشه دشمنان را به نتیجه معکوس تبدیل کرد.

کیخا تصریح کرد: مردم ایران در دفاع از جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند که پای نظام ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد دشمنان استقلال و امنیت کشور را خدشه‌دار کنند.

ایران جنگ‌طلب نیست اما در برابر تجاوز مقاومت می‌کند

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ و ناامنی نیست، گفت: تمدن اسلامی و جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نیستند و ملت ایران همواره صلح و آرامش را دنبال کرده است، اما صلح بدون مقاومت و ایستادگی در برابر تجاوز دشمن امکان‌پذیر نیست.

امام جمعه بندرلنگه ادامه داد: زمانی که دشمن حمله می‌کند، ملت ایران در برابر تجاوز می‌ایستد و با قدرت از کشور و عزت خود دفاع می‌کند؛ چراکه مقاومت موجب می‌شود سایه تهدید و جنگ از سر ملت ایران دور شود.

کیخا خاطرنشان کرد: شعارهای «الله‌اکبر»، «خامنه‌ای رهبر» و «مرگ بر اسرائیل» برخاسته از روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران است و نشان می‌دهد مردم همچنان در میدان دفاع از اسلام، انقلاب و کشور حضور دارند.

مقاومت، ضامن امنیت و آرامش کشور است

وی با اشاره به تجربه ملت ایران در مواجهه با تهدیدات دشمنان گفت: نباید اجازه داد پیام ضعف و تسلیم به دشمن منتقل شود؛ چراکه دشمن هرگاه احساس کند ملت ایران از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است، تهدیدها و فشارهای خود را افزایش خواهد داد.

امام جمعه بندرلنگه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، هوشیاری و حضور مردم در صحنه هستیم و باید با تکیه بر قدرت ملت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی را ادامه دهیم.