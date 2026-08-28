به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با تارنمای آکسیوس، با هدف انحراف افکار عمومی از شکست این کشور در جنگ علیه ایران، گفت: ایرانی‌ها نمی‌خواهند ما دوباره به آنها حمله کنیم و این اصل مطلب است.

در شرایطی که همه مجموعه های تخصصی رصد و ردیابی کشتی‌ها از محدود بودن ترافیک دریایی در تنگه هرمز سخن می گویند، رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: تنگه هرمز باز است.

این مقام آمریکایی که به بیان اظهارات بی اساس عادت دارد، گفت: آمریکا در نبرد هرمز دست بالا را دارد و پاسخ تهران به واشنگتن بسیار متواضعانه است.

رئیس جمهوری آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره این کشور در حال رویافروشی است تا بتواند آرای انتخاباتی جمهوری خواهان را بهبود بخشد.

ترامپ تاکنون ادعاهای سرزمینی زیادی را راجع به کشورهای مختلف از جمله گرینلند، کانادا، ونزوئلا و دیگر سرزمین ها مطرح کرده است.