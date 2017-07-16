معرفی بیش از ۳۰ نویسنده و مجموعه کتاب ایرانی در پکن و فرانکفورت

مجید جعفری اقدم مدیر آژانس ادبی پل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های این آژانس ادبی به منظور شرکت در نمایشگاه‌های کتاب پکن و فرانکفورت گفت: آژانس ادبی و ترجمه پل در بخش معرفی آثار ایرانی به ارائه کاتالوگی به منظور معرفی بیش از ۲۰ اثر ایرانی می‌پردازد که در بخش‌های مختلفی تدوین شده است.

وی ادامه داد: برای معرفی ۱۲ نویسنده معاصر ایرانی به همراه بعضی از آثارشان کاتالوگی‌هایی تهیه شده که مرتضی کربلایی لو و برخی از آثارش از جمله سمت کالسکه، سوگواری برای شوالیه‌ها، از دختری به نام آرام و قارا چوبان در این مجموعه جای دارد همچنین از محمدرضا بایرامی آثاری چون لم یزرع، سه گانه قصه‌های سبلان و گرگ ها از برف نمی ترسند معرفی شده است. از ابراهیم حسن بیگی نیز رمان‌های محمد، قدیس و عالیجناب شهردار معرفی شده است و از حمیدرضا شاه‌آبادی نیز رمان‌های کافه خیابان گوته، لالایی برای دختر مرده ودیلماج. همچنین از بهروز ارژنگ‌پور، ناهید عبقری، مرجان وفلاوند و امین برجسته نیز آثاری برای معرفی در کاتالوگ‌های ویژه‌ای قرار داده شده است.

جعفری اقدم ادامه داد: کاتالوگ ویژه‌ای نیز برای معرفی رمان های برگزیده جوایز ادبی ایرانی در سال ۲۰۱۶ تهیه شده که در دو نمایشگاه مذکور به نمایش در خواهد آمد.

مدیر آژانس ادبی پل افزود: کاتالوگ ویژه معرفی بیش از ۳۰ عنوان کتاب در موضوع کودک و نوجوان چاپ انتشارات معروف ایرانی از جمله قدیانی، انتشارات محراب قلم، انتشارات ویدا، انتشارات جمال و انتشارات بانگ نی در قالب کاتالوگ‌های ویژه‌ای معرفی خواهد شد.

وی همچنین گفت: کاتالوگ ویژه‌ای برای معرفی آثار کلاسیک ایرانی از جمله قصه های رومی به زبان انگلیسی با ترجمه مجید جعفری اقدم، منطق الطیر به زبان انگلیسی با ترجمه ماناواز الکساندریان، رباعیات خیام به زبان انگلیسی با ترجمه ماناواز الکساندریان و مجموعه ۱۲ جلدی عاشقانه های منظوم ایرانی به صورت نثر(انتشارات اندیشه ورزان) تهیه شده که در دو نمایشگاه مذکور به نمایش درخواهد آمد.

وی همچنین از تهیه کاتالوگ ویژه معرفی ۲۰ رمان در موضوع دفاع مقدس، کاتالوگ ویژه معرفی بیش از ۲۰ عنوان در موضوع مطالعات اسلامی و ایرانی خبر داد و گفت: به منظور همکاری با موسسه نمایشگاه های فرهنگی در غرفه ملی ایران در نمایشگاه های پکن و فرانکفورت نیز به تهیه و تدوین کاتالوگ ویژه آثار برتر ایرانی که در ۵ سال اخیر کپی رایت و ترجمه آن ها به کشورهای دیگر واگذار شده، یا نسخه کامل انگلیسی آن ها موجود است و یا در جوایز ادبی داخلی و خارجی در ۵سال اخیر موفق به دریافت جایزه شده اند پرداخته‌ایم و در کنار آن به شناسایی ناشران، آژانس های ادبی و سایرعلاقه مندان خارجی کتاب های ایرانی و ارسال دعوت نامه برای بازدید از غرفه ملی ایران در این نمایشگاه‌ها نیز اقدام کرده‌ایم.

وی در همین زمینه با اشاره به تنطیم قرار ملاقات و مذاکره با بیش از ۵۰ ناشر و آژانس ادبی از کشورهای مختلف در نمایشگاه های پکن و فرانکفورت امسال گفت: قرار دیدار با مدیران آژانس های ادبی رایتول از پکن و بیگ اپل از شانگهای برای عقد تفاهم نامه همکاری جهت معرفی و بازاریابی فروش کپی رایت آثار ایرانی در کشور چین، ملاقات با مدیر انتشارات گریت فیت از هلند برای واگذاری کپی رایت کتاب های منطق الطیر و قصه های رومی و ملاقات با مدیر انتشارات آرکانا از ایتالیا و درمورکیناور از دانمارک برای واگذاری مجموعه کتاب های ماهی طلایی، ملاقات با مدیر کپی رایت انتشارات ساقی از لندن برای واگذاری کپی رایت کتاب قصه های رومی، ملاقات با مدیر انتشارات دارالادب از لبنان برای واگذاری کپی رایت کتاب قصه های رومی، ملاقات با مدیر انتشارات البیت از الجزایر برای واگذاری کپی رایت ۱۰ عنوان از کتاب های ایرانی و ملاقات با مدیر انتشارات جسور از مصر برای واگذاری کپی رایت ۸ عنوان از آثار ایرانی از مهمترین برنامه‌های پیش روی ما در این دو رویداد مهم است.