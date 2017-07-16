به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کاظمی با اشاره به تجلیل از دانش‌آموزان برتر شهرستان‌های استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در جریان سفر استاندار بوشهر به شهرستان‌های مختلف استان که در مرداد ماه امسال انجام می‌شود از برترین‌های دانش‌آموزی مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم با حضور خانواده‌های آنان تقدیر و تجلیل می‌شود.

وی بیان کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی و تشویقی استاندار برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان استان بوشهر صورت می‌گیرد.

معاون روابط عمومی و تشریفات مدیرکل حوزه استاندار بوشهر با بیان اینکه از دانش‌آموزان برتر هر شهرستان جداگانه تجلیل می‌شود گفت: در جریان این برنامه‌ها ضمن تجلیل از دانش‌آموزان برتر، با حضور استاندار، فرماندار و سایر مسئولان استانی از نزدیک با دانش‌آموزان دیدار و مسائل و مشکلات آموزشی و تحصیلی خود را با استاندار مطرح و پیشنهادات ارائه می‌کنند.

کاظمی بیان کرد: در این برنامه، از ۱۶۰ دانش‌آموز دشتستان، ۱۵۵ دانش‌آموز بوشهر، ۸۲ دانش‌آموز گناوه، ۴۷ دانش‌آموز تنگستان، ۵۸ دانش‌آموز دشتی، ۴۰ دانش‌آموز جم، ۴۵ دانش‌آموز کنگان، ۴۶ دانش‌آموز دیر، ۳۷ دانش‌آموز دیلم و ۳۰ دانش‌آموز عسلویه تجلیل می‌شود.