رشد ۲ برابری مشارکت ها در جشنواره کتابخوانی رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۵ تیرماه با حضور محمد اللهیاری معاون توسعه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه ها و هادی ناصری مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ساختمان مرکزی این نهاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست اللهیاری گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از برنامه هایی است که به مناسبت دهه کرامت توسط بنیاد بین المللی امام رضا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شد. تا دوره پنجم یکی از اداره های وزارت ارشاد متولی برگزاری این جشنواره بود تا اینکه بنیاد امام رضا پیشنهاد کرد نهاد برگزارکننده این جشنواره باشد.

وی افزود: باتوجه به ۳۴۰۰ کتابخانه نهادی و مشارکتی در کشور، و ضریب نفوذ نهاد کتابخانه ها در ارتباط با مردم این نهاد راپذیرفت و از دوره ششم اتاق فکر آن در نهاد تشکیل شد. در سال اول برگزاری جشنواره توسط نهاد مشارکت مردم از تصور ما خارج بود و غریب ۲۳۵ هزارنفر در جشنواره شرکت کردند و این مسئله بار ما را سنگین تر کرد.

معاون توسعه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه ها در ادامه گفت: برای اینکه دوره هفتم پربارتر باشد و برخی اشکالات در آن به وجود نیاید اتاق فکر جشنواره در شهریورماه ۹۵ تشکیل شد و آسیب شناسی دوره ششم را در دستور کار قرار داد. به این ترتیب مصوب شد برای منابع و کتابهای دوره هفتم فکری شود، در نتیجه ۷۳ عنوان کتاب درباره امام رضا شناسایی شد. در ادامه ستاد برگزاری دهه کرامت از نهاد خواست در این جشنواره منابعی هم درباره حضرت معصومه و حضرت شاهچراغ معرفی کند. بنابراین در این دوره دو کتاب هم درمورد این دو شخصیت بین منابع جشنواره در نظر گرفته شده است.

اللهیاری در بخش دیگر از سخنانش گفت: در ادامه ۲۳ عنوان کتاب به اتاق فکر معرفی شدند و نهایتا شش کتاب به عنوان منابع اصلی این جشنواره مشخص شدند. کودکان شرکت کننده در جشنواره در سه گروه سنی در مسابقه شرکت می کنند و با گفتگویی که با ناشران کتاب های منبع داشتیم قرار شد کتاب ها به صورت گویا هم منتشر شوند. ما برای حضور روشندلان هم سه کتاب منبع را تبدیل به نسخه بریل کردیم. همانطور که می دانید در ۵۶ کتابخانه عمومی نهاد بخش ویژه نابینایان و ناشنوایان وجود دارد.

وی همچنین گفت: نکته مهم وسواس در تهیه سوالات جشنواره بود، در نشست های آسیب شناسی به نمونه هایی اشاره کرده بودیم از جمله اینکه برخی یک کتاب را به نیابت از یک جمع می خوانند و به نیابت از آنها هم به سوالات جشنواره پاسخ می دهند. بنابراین با توجه به حساسیت هایی که در این زمینه داشتیم با چند مجموعه طراح سوال مانند سازمان سنجش و موسسه آینده سازان مذاکره کردیم تا هم سوالات کیفیت خوبی داشته باشند و هم بتوان بعدا تحلیل شان کرد. طریقه شرکت کودکان در این جشنواره دو گونه است، یک شکل این است که بعد از شنیدن داستان توسط والدین یا مربی برداشت خود را به صورت نقاشی تصویرسازی می کنند. اما شکل دیگر این است که بعد از شنیدن داستان با تلفن همراهشان یک ویدیوی معرفی کتاب تولید کنند.

معاون توسعه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه ها افزود: در بخش نوجوانان و بزرگسالان شرکت کنندگان باید به سوالات چهارگزینه ای پاسخ دهند در روند طراحی سوال ها ۴۰۰ سوال از مجموع سوال ها طراحی شد و پاسخ نامه ها هم مانند امتحانات کنکور استاندارد سازی شده است شرکت کنندگان هم صرفا با کدملی و فقط یکبار می توانند در جشنواره شرکت کنند. در دوره قبلی امکان تفکیک ریز شرکت کنندگان وجود نداشت اما در این دوره ۳۱۹ دستگاه برای شرکت در جشنواره از ما کد گرفته اند. یک نکته دیگر درباره سوال های این جشنواره این است که بین پاسخ های سوال های چهارگزینه ای «همه موارد» یا «هیچکدام» وجود ندارد و سطح سوالات هم نسبت به دوره قبل سخت تر شده است.

اللهیاری گفت: در این دوره از جشنواره کتابخوانی رضوی با حکم دبیر کل نهاد، مدیر کل های استانی نهاد به عنوان دبیرهای استانی جشنواره منصوب شدند. در بخش بین الملل هم سازمان فرهنگ و ارتباطات به ما کمک کرد و منابع و پاسخنامه های جشنواره برای ۶۵ رایزنی فرهنگی ارسال شدند. امسال هم اتباع غیرایرانی حاضر در ایران و هم ۳۵ ملیت خارج از کشور در جشنواره شرکت کردند. مراسم اختتامیه ملی هم پیش از میلاد امام رضا برگزار می شود و با توجه به سطح استقبال از جشنواره در کشور چاره ای نداریم جز اینکه ۳۱ اختتامیه استانی هم برگزار کنیم.

در ادامه نشست هادی ناصری مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه ها گفت: فعالیت های اطلاع رسانی و روابط عمومی این دوره از جشنواره کتابخوانی رضوی به طور رسمی از اسفندماه سال ۹۵ آغاز شد و تا اختتامیه ادامه خواهد داشت. در این زمینه تمرکزمان در تولید محتوا و انعکاس آن در رسانه ها و فضای مجازی بود؛ همچنین تبلیغات محیطی در ۳۱ استان.

وی افزود: در این دوره جشنواره بیش از ۲۰۰ گزارش و خبر در پایگاه نهاد کتابخانه ها تولید و منتشر شد. همچنین بیش از ۴۰ عنوان مصاحبه، گفتگو و یادداشت از چهره های مختلف درباره جشنواره منتشر گردید. در پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه ها بیشترین بازدید از خبرهای حوزه کودک و نوجوان بود و در مجموع بیش از ۳۳ هزار بازدید از محتواهای تولید شده در هفتمین جشنواره رضوی ثبت شد.

مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه هادر ادامه گفت: بیش از ۱۰۰هزار ورود از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه به پایانه ثبت نام جشنواره ثبت شده است. ۳۴ پست هم در پایگاه پویش کتابخانه مجازی که برای تبلیغ و تشویق راه اندازی شده بارگذاری شدند که در مجموع ۸۴۰هزار مرتبه بازدید از آنها صورت گرفته است. تولید شش کارتن معرفی کتاب با ۱۳۱ هزار بازدید فایل های صوتی، فیلم، اینفوگرافی، گزیده کتاب و... از دیگر تولیدات این دوره جشنواره کتابخانه رضوی هستند.

ناصری در پایان سخنانش گفت: در مجموع در پویش کتابخانه مرکزی دو میلیون آمار بازدید ثبت شده است. در زمینه تبلیغات محلی و محیطی هم کارهایی انجام شد و با همکاری رسانه ملی در چند نوبت پخش تیزر و زیرنویش درباره جشنواره داشتیم که در مجموع همه این عوامل موجب رشد مشارکت ها در دوره هفتم جشنواره شد.

در بخش دیگر این نشست اللهیاری گفت: کتاب های منبع این دوره طوری چاپ شدند که از هر منبع دو نسخه در هر کتابخانه موجود باشد و این طور هم نبوده که کتابها به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد به طور خلاصه در یک جمله بگویم که اگر این جشنواره به میزان استقبال فعلی رسیده است به دلیل میزان عنایت امام رضا به آن است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه آمارهای این دوره از جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: امسال ۶۳۱ هزار و ۵۲۶ نفر در جشنواره رضوی شرکت کردند که از این تعداد ۴۳۱ هزار و ۸۸۵ نفر به صورت فردی و ۶۱هزار و ۷۳۸ نفر به صورت خانوادگی شرکت کردند. در حال حاضر ۵۰۰ نفر در بخش پویش کتابخوانی مجازی شرکت کردند و ۶۳ درصد شرکت کنندگان به صورت مکتوب و ۳۷ درصد به صورت اینترنتی در جشنوراه شرکت کردند.

معاون توسعه کتاب و کتابخوانی نهاد کتابخانه ها افزود: در این دوره کتابداران هم حضور پررنگی داشته اند و با رقم سه هزار و ۶۰۳ نفر سهم قابل توجهی بین شرکت کنندگان دارند. ۴۲۷ شهرستان در جشنواره شرکت کردند و شاید دو شهرستان باشند که در این دوره مشارکتی نکرده باشند. در بخش کودک و نوجوان ۲.۷ برابر ، در بخش مکتوب ۳.۲ برابر و درزمینه شرکت اینترنتی در جشنواره کتابخوانی دو برابر رشد داشته ایم و در کل درصد مشارکت ها در این جشنواره نسبت به دوره قبل ۲.۶ برابر رشد داشته است.

اللهیاری در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره بودجه این جشنواره گفت: هم در دوره ششم و هم در دوره هفتم معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، این هماهنگی و مشارکت را با نهاد داشته که کتابهایی که ناشران برای جشنواره چاپ می کنند با تخفیف خریداری کنند. چون نهاد هیچ فعالیتی در زمینه چاپ کتابهای منبع این جشنواره ندارد و سه سال است که هیچ دخل و تصرفی در زمینه نشر نداشته است. معاونت فرهنگی ارشاد در این زمینه به نهاد کمک کرده و مبلغی هم بنیاد امام رضا به دستگاه های شرکت کننده در جشنواره اختصاص می دهید سایر هزینه هم مربوط به اختتامیه و جوایز برگزیده هاست.

وی در پایان گفت: یکی از مسائلی که در این دوره با آن روبرو هستیم افزایش تعداد جایزه بگیرهاست در حال حاضر جایزه بزرگسالان فقط ۱۰۰ هزارتومان است و در جلسه ای که هفته پیش آقای مختارپور با مسئولان وزارت ارشاد داشت درخواست افزایش میزان جوایز این دوره را داشت. وزیر ارشاد نیز دستگاه های ذیربط را مکلف حمایت از جشنواره و افزایش میزان جایزه کرد. خیرین در شهرستان ها و بخشی هم از بودجه های فرهنگی نهاد برای جایزه و مسائل مالی جشنواره هزینه خواهد شد. آستان قدس هم قرار است از برگزیدگان حمایت به عمل بیاورد.