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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۶

آتش سوزی در چین ۲۲ کشته برجا گذاشت

آتش سوزی در چین ۲۲ کشته برجا گذاشت

وقوع آتش سوزی در شرق چین دست کم ۲۲ کشته و ۳ زخمی برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وقوع آتش سوزی در ساختمانی ۲ طبقه در شرق چین موجب کشته شدن دست کم ۲۲ نفر شد.

 در این آتش سوی که صبح امروز یکشنبه در استان «چانگ شو» رخ داد ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

کد مطلب 4032270
عبدالحمید بیاتی

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