آتش سوزی در چین ۲۲ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وقوع آتش سوزی در ساختمانی ۲ طبقه در شرق چین موجب کشته شدن دست کم ۲۲ نفر شد.

در این آتش سوی که صبح امروز یکشنبه در استان «چانگ شو» رخ داد ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.