لجبازی سازمان لیگ با دربی آلمان/ درآمدزایی از راه جریمه پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و پنجمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس که دیداری غیررسمی است ساعت ۲۲ روز ۳۱ تیرماه به میزبانی ورزشگاه شوکو آره نای شهر بیله فلد آلمان برگزار خواهد شد.

درحالی که اسپانسر برگزار کننده دربی بر برگزاری این بازی تاکید دارد، سازمان لیگ هم اصرار دارد که دیدار سوپر جام بین قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفی فصل گذشته روز ۳۰ تیرماه برگزار شود.

سازمان لیگ که به نظر می رسد قصد لجبازی با برگزاری دربی آلمان را دارد در اطلاعیه ای که عصر امروز یکشنبه روی سایت خود قرار داده تاکید کرده است:« مسابقه سوپرجام بین قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفی فصل گذشته، طبق تاریخ اعلام شده قبلی در مورخ ۳۰ تیرماه روز جمعه در ورزشگاه آزادی و راس ساعت ۲۱ برگزار می‌شود.»

این سازمان قبل از این اعلام کرده بود که اگر پرسپولیس در دیدار سوپرجام شرکت نکند جریمه نقدی خواهد شد. به نظر می رسد سازمان لیگ که دستش از درآمد دربی آلمان کوتاه مانده است قصد دارد از طریق جریمه کردن پرسپولیس درآمد کسب کند!