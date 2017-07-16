فیلترینگ استارتاپ های مالی ۲۰۰ هزار کسب و کار را مختل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پروژههای مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتور رایتل امروز با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، حجتالاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام آقامیری مدیرعامل مؤسسه تبیان و نمایندگان مجلس برگزار شد.
در این مراسم ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه باید راه برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی باز باشد، گفت: دولت یازدهم تأکید ویژهای بر اهمیت کسب و کارهای حوزه فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها در دنیا نیز روز به روز شدت مییابد.
وی افزود: این در حالی است که به دلیل سیاستهای فیلترینگ، شاهد تعطیلی شرکتهای حوزه کسب و کارهای مالی (فینتک) بودیم. در هفته گذشته و طی پنج روز، ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی به دلیل این مشکلات در فعالیت خود با اخلال مواجه شدند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات هماکنون نقش حکمرانی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد و به جرأت میتوان گفت مردمیترین اقدام صورت گرفته در توسعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و پهنباند برمیگردد.
فیروزآبادی با بیان اینکه در توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت سرمایهگذاری نکرد، افزود: این مردم هستند که برای این شبکه هزینه میپردازند و در سرمایهگذاری اپراتورها شریک هستند.
وی ادامه داد: هماکنون ۴۸ میلیون گوشی موبایل در دست مردم است و میزان مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، ۸ گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی میشود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این رقم در آمریکا ۲۳ گیگابایت و در اروپا ۱۱ گیگابایت است و از این حیث ما با کشورهای توسعهیافته فاصله داریم.
فیروزآبادی با اشاره به اینکه خلاء زیادی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: در متوازن شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید فعالیت خود را افزایش دهیم.
وی از وزارت ارتباطات خواست تا خلاء توزیع محتوا و نرمافزارهای کاربردی اساسی را که از الزامات شبکه ملی اطلاعات است، رفع کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید به جایی برسیم که همانطور که در رابطه با بنزین و حاملهای انرژی، سوبسید میدهیم، به فضای مجازی نیز سوبسید تعلق گیرد و دولت به جای آنکه مالیات این بخش را خرج بخشهای دیگر اقتصادی کند، در این حوزه خرج کند.
فیروزآبادی تأکید کرد: این حوزه نیازمند توسعه متوازن، اشتغالزا و فقرزدا است.
به گزارش مهر، در این مراسم سامانه ارائه محتوای چند رسانهای و تلویزیون همراه، سامانه گنج انسان، نسل پیشرفته چهارم موبایل و نسل جدید آدرسهای اینترنتی در بستر شبکه ملی اطلاعات راهاندازی شد.
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