فین در مسیر حفاظت و مرمت مستمر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رئیسی با اشاره به قلعه تاریخی فین اظهار کرد: این دژ تاریخی که نماد مقاومت مردم فین در برابر بیگانگان است، تاکنون در دو مرحله آواربرداری و سه مرحله مرمت اضطراری شده و آخرین اقدام نیز در سال ۱۴۰۲ انجام گرفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان درباره خانه‌های تاریخی فین افزود: عمارت پنج‌دری در سال ۱۴۰۲ در فهرست آثار ملی ثبت شده و هم‌اکنون با همکاری وراث و تعامل مشترک، طرح مرمت آن در حال تهیه است تا این بنای ارزشمند نیز حفظ و احیا شود.

او در خصوص حمام تاریخی فین توضیح داد: این حمام که همچنان مورد استفاده عمومی قرار دارد، فاز اولیه در دهه ۱۳۷۰ به صورت امانی مرمت شد اما به‌دلیل محدودیت اعتبارات استانی تاکنون مرمت جامع انجام نشده است؛ با این وجود مقرر شده با همکاری شهرداری و تحت نظارت کارشناسان میراث‌فرهنگی، اقدامات مرمتی آن به‌صورت اصولی آغاز شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین از ظرفیت گردشگری آسیاب‌های مارم سخن گفت و اظهار کرد: زیرساخت‌های گردشگری این مجموعه توسط اداره‌کل فراهم شده و پس از واگذاری به بخش خصوصی، مرمت و احیای آن با سرمایه‌گذار و نظارت میراث‌فرهنگی انجام خواهد شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسی ارزش تاریخی و شأن ملی بناهایی چون پل شیدایی، خانه کیوان و چهاربرکه نیز در حال انجام است و نتایج آن می‌تواند زمینه ثبت ملی و حفاظت بیشتر این آثار را فراهم کند. نگاه ما به فین نگاهی مثبت و آینده‌محور است و با همراهی مردم، خیرین و نهادهای محلی، گام‌های مهمی برای صیانت از میراث این منطقه برداشته خواهد شد.