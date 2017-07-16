بُرد کروزهای دریایی را افزایش دادیم/امکان ساخت هواپیما را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از نشست عصر امروز این کمیسیون، اظهار داشت: در ابتدای این جلسه، قاسمی یکی از کارشناسان نرخ جمعیت در کمیسیون حضور یافت و پیرامون طرح تعالی جمعیت توضیحاتی ارائه کرد.
وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده درباره جمعیت و راههای تعالی آن باید نگاه جدید ایجاد کرد، طی ۲۰ سال گذشته کاهش باروری در ایران حدود ۷۰ درصد بوده که در جهان مشابه ندارد، امروزه ۵۵ کشور جهان سیاستهای حمایت از افزایش جمعیت در پیش گرفتهاند، ما باید بسته حمایتی تهیه کنیم، طرح تعالی جمعیت باید با یک اجماع به سرانجام برسد وگرنه دچار سونامی سالمندی خواهیم شد، طی ۳۰ سال آینده رشد نرخ سالمندی در کشور ما ۱۶ برابری خواهیم داشت، ترکیب جمعیتی یکی از مبانی امنیتی کشورهاست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در ادامه جلسه، سردار دهقان وزیر دفاع و پشتیابی نیروهای مسلح و معاونین و همکارانشان در جلسه حضور یافتند، ابتدا وزیر دفاع عنوان کرد که صلح و امنیت در سایه قدرت به دست میآید و موفقیت کشور در پیشبُرد راهبردها در گروی قدرت و توانمندی نظامی است؛ همانگونه که اثر آن را در تحولات منطقه شاهد هستیم، علت مانعسازی آمریکایی مقابل افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران نیز به همین جهت است.
نقوی تأکید کرد: سردار دهقان ادامه داد که به لطف خدا امروز برای رشد توان و توسعه قدرت نظامی و موشکی به بیرون از کشور اتکا نداریم و لذا با تحریم نمیتوانند جلوی آن را بگیرند، ما طی سالهای اخیر توانستیم عناصر اقتدارآفرین جمهوری اسلامی ایران را با برنامهای دقیق و سرمایهگذاری جدی دنبال کنیم، در حوزه توسعه موشکی، در بخشهای ماندگاری سوخت، افزایش سرعت، مسافت، دقت و قدرت تخریب آنها به پیشرفتهای بسیار بالایی رسیدهایم.
وی متذکر شد: وزیر دفاع گفت که بُرد کروزهای دریایی را افزایش دادهایم، ماندگاری موشکها را ارتقا دادهایم، موشکهای ضد زره و موشکهای هدفیاب را با قابلیت بسیار بالا تولید میکنیم.
«سردار دهقان گفت که در حوزه پدافندی، با بومیسازی سیستمها، دستاوردهای خوبی داشتیم، در دریا نیز از قایقهای تندرو ناوکروزهای دریایی پیشرفتهایی کردهایم و توسعه ساخت ناوشکنها و زیردریاییها در دستور کار ماست؛ در هوا نیز روی انواع هواپیماها و پرندهها کار کردیم، در صنایع الکترونیک، تحولات قابل توجهی رخ داده است و جمهوری اسلامی ایران امروز انواع رادارهای نظامی و غیرنظامی را تولید میکند».
نماینده ورامین در مجلس یادآور شد: در ادامه این جلسه، سؤال نمایندگان از وزیر دفاع مطرح شد، قاضیپور نماینده ارومیه پرسید که چرا نسبت به تولید هواپیماهای جنگی در داخل کشور اقدام نمیکنید؟ سردار دهقان پاسخ داد که ما امروز در کشور ظرفیت ساخت هواپیمای مسافربری تا ظرفیت ۱۵۰ مسافر و نیز امکان داخلی ساخت هواپیمای جنگی را داریم که قاضیپور از پاسخهای دفاع وزیر قانع شد.
نقوی در پایان خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است آقایان فلاحتپیشه، هاشمزایی و شهریاری نیز با اخذ توضیحات قبلی از طرح سؤال خود منصرف شدند.
به گزارش فارس، سیدحسین نقوی پیش از این در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اعلام کرده بود: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح فردا از سایت گمرک فرودگاه مهرآباد بازدید خواهند کرد تا نحوه واردات و صادرات کالا و عملکرد دستگاههای جدید برای جلوگیری از قاچاق کالا را مورد بررسی قرار دهند.
وی همچنین یادآور شده بود: اعضای کمیسیون سپس ساعت ۱۱ صبح فردا از نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران بازدید خواهند داشت تا از عملیات موشکی این نیرو علیه مقر فرماندهی تروریستهای داعش تقدیر و تشکر کنند و نشستی هم با سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه داشته باشند.
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