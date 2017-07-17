ظریف: ایران گزینه های دیگری از جمله خروج از برجام در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه «نشنال اینترست»، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه در گفتگو با این نشریه، در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران به نقض روح برجام از سوی دولت «دونالد ترامپ» چه خواهد بود، گفت: «ایران راه و مسیری را طی کرده است که در متن توافق هسته ای تعیین شده است و ایران در کمیسیون مشترک برای اطمینان یابی از اصلاح و جبران قصور و نقاط ضعف طرف آمریکایی بحث و گفتگو خواهد کرد».

وی در ادامه افزود: «اگر یک تخلف و نقض عهد مهم و قابل توجه روی دهد، یا آنچه که در چارچوب توافق هسته ای یک عدم اجرای قابل ملاحظه خوانده می شود صورت بگیرد، در این صورت ایران گزینه های دیگری از جمله عقب نشینی از این توافق را در اختیار دارد».

ظریف در پاسخ به این پرسش که از نظر او آیا دونالد ترامپ فردی است که می توان با او وارد معامله شد و یا اینکه برعکس شخصی است که در برخورد با ایران به طور خطرناکی افراطی است، گفت که «این لفاظی ها نه تنها در ارتباط با ایران بلکه در ارتباط با سایر کشورها به منظور دستیابی به درک و فهمی گسترده تر سودمند نخواهد بود و ما لازم است که در مورد مخابره هرگونه سیگنال به طرفهای مقابل با دقت بیشتری عمل کنیم؛ همانطور که طی چندهفته گذشته شاهد آن بودیم که ارسال سیگنالهای اشتباه در منطقه خاورمیانه به ویژه پس از نشست ریاض به بروز یک تنش سیاسی نسبتاً جدی در منطقه منجر شد. بنابراین باور دارم که فهم و دریافت پیچیدگیهای وضعیت کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار است».

وی در ادامه افزود: «مسلماً ایران یک روند فهم و درک [متقابل] را نه تنها در ارتباط با آمریکا بلکه در ارتباط با گروه ۱+۵ در پیش گرفت و در این برهه، ما از اجرای ساده و بی تکلف این توافق راضی هستیم. همانطور که پیشتر نیز گفته ایم، ما خواستار آن بودیم که این توافق به مثابه یک شالوده و اساس باشد و نه حد نهایی. اما به منظور اجرای آن به عنوان یک شالوده محکم و استوار، ما می خواهیم از اجرای کامل و صادقانه تعهدات مندرج در آن توسط تمامی طرفها اطمینان یابیم. چنانچه این مهم حاصل شود، در آنصورت راه برای پیشرفت بیشتر گشوده خواهد شد».

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز که در آن ایران را طرف برنده و آمریکا را طرف بازنده در عراق خوانده بود، اظهار داشت: «ما در منطقه وضعیت را به عنوان نبردی برای بُرد یا باخت در نظرنمی گیریم، زیرا باور داریم که در جهان امروزی وضعیت آنچنان بهم پیوسته است که ما نمی توانیم برندگان و بازندگانی داشته باشیم؛ ما یا همگی برنده ایم یا همگی بازنده».

ظریف در ادامه گفت: «من معتقدم که منطقه ما [خاورمیانه] به راه حل نیاز دارد. و آن راه حلها باید از رویکردی متفاوت نسبت به موضوعات سرچشمه بگیرد. من فکر می کنم که در مقاله روزنامه نیویورک تایمز، تمامی واقعیات [فاکتها] بطور کامل بررسی نشده اند. این مقاله یک تصویر تحریف شده را به نمایش می گذارد».