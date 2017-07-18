به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در جمع کارکنان و فرمانده پایگاه هواییِ شهید سرلشکر خلبان حسینی بیان کرد: حیات انسان به عقل و حیات عقل نیز به علم است.

وی با بیان اینکه حیات علم به ایمان است، اظهار کرد: اگر می خواهیم علم و دانش ما در جامعه مفید باشد باید در مسیر الهی حرکت کنیم.

آیت الله عبادی با بیان اینکه ابلیس نیز دارای علم بوده اما از آن در مسیر درست استفاده نکرده است، گفت: مشکلات کنونی دنیا ناشی از استفاده نادرست از علم و دانش است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: علم ابزاری برای رسیدن انسان به مقصد است که باید در مسیر درست خود حرکت کند.

آیت الله عبادی علم را جاده ای برای عبور انسان دانست و گفت: علم مثل برق، مرکب تند رویی است اما ممکن همراه با خیانت باشد.

وی با بیان اینکه انسان به دلیل داشتن شعور و عقل از دیگر حیوانات متمایز می شود، اظهار کرد: تمامی حیوانات، نباتات و جمادات در حد خودشان دارای شعور بوده که ممکن است ما آن را حس نکنیم.

آیت الله عبادی بیان کرد: خداوند به انسان استعدادی داده که می تواند همه حقایق عالم را درک کند و تمام هستی مانند تابلویی کف دستش باشد.

وی با بیان اینکه انسان حیوان به فعل است، افزود: حیات استان از شعور حیوانی شروع شده اما هدفش خدا است و تا مرحله ای پیش می رود که مَثَل خدا شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اگر انسان بخواهد از نقص به کمال می رود و به هدف برسد، باید منزل های مختلفی پشت سر بگذارد.

وی شرط رسیدن به کمال را اخلاص برای خداوند دانست و گفت: انسان وقتی دانش لازم را فرا گرفت، می تواند به وسیله عقل از معلوم به مجهول برسد.