به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت معصومه(س)، حجت‌الاسلام جواد بهشتی‌پور طی سخنانی با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری شب شهادت امام صادق(ع) در شامگاه چهارشنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم کریمه اهل بیت(ع) اظهار کرد: در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید میرباقری استاد حوزه علمیه قم به ایراد سخن و سید مهدی میرداماد به مدیحه‌سرایی خواهد پرداخت.

وی اضافه کرد: همزمان با سالروز شهادت رئیس مذهب تشیع، حجت‌الاسلام والمسلمین میرشفیعی قبل از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) سخنرانی و حسن شالبافان نیز برای زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(ع) روضه‌خوانی خواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه(س) از سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی و محمد جواد احمدی و مداحی قبل از نماز مغرب و عشا پنج‌شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: همزمان با شام شهادت حضرت امام صادق(ع) نیز مراسم عزاداری با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رنجبر و مدیحه‌سرایی عباس حیدرزاده در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برای بانوان زائر حرم کریمه اهل بیت(ع) نیز برنامه‌های عزاداری در سالروز شهادت امام صادق(ع) برنامه‌ریزی شده است، اظهار کرد: امیدواریم در این مراسم مذهبی نیز همانند مراسم گذشته شاهد حضور خیل عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت معصومه(س) باشیم.