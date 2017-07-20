استان تهران غرق ماتم و عزا/از یادواره شهدای طلبه تا تشییع شهدا

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- مریم اردستانی: همزمان با سراسر ایران اسلامی، دسته های عزاداری در استان تهران نیز با گردهمایی در اماکن مذهبی و مساجد استان در سالروز شهادت پیشوای ششم شیعیان به سوگ نشستند.

در حال حاضر حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ هیات مذهبی فعال در استان تهران وجود دارد.

دهمین یادواره شهدای طلبه جنوب تهران/تشییع پیکر شهید «سید رضا حسینی» در ورامین

مراسم سوگواری شهادت امام صادق (ع) از شب شهادت آن امام معصوم در هیات ها و اماکن مذهبی شهرستان ورامین آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) دهمین یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در مصلی صاحب الزمان(عج) با حضور خیل عظیم مردم برگزار شد و دسته های عزاداری از مسیر مصلی صاحب الزمان(عج) حرکت کردند و در شهادت امام صادق(ع) به سوگ نشسته و به سوی گلزار شهدای گمنام حرکت کردند.

در این مراسم که از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شده بود، پیکر شهید مدافع حرم، سید رضا حسینی نیز پس از ۲ سال از شهادت این شهید، به کشور بازگشته و تشییع شد.

یادواره شهدای مدافع حرم در بهارستان

در شهرستان بهارستان نیز، همزمان با سال روز شهادت امام ششم شیعیان جهان، دومین یادواره شهدای مدافع حرم این شهرستان برگزار می شود.

این مراسم هم زمان با نماز ظهر و در مسجد صاحب الزمان(عج) صالحیه، ابتدای بلوار سی متری آغاز شده و حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدیان در آن به سخنرانی خواهد پرداخت.

همچنین در این مراسم که توسط هیات فاطمیون و با حضور خیل عظیم مردم در شهرستان بهارستان برگزار می شود، مسعود پیرایش و مصطفی اللهیاری به مداحی می پردازند.

تشییع پیکر شهید «خداداد جعفری» در پیشوا

در شهرستان پیشوا نیز برخی هیات های مذهبی در مقابل آستان مقدس امام زاده جعفر(ع) اجتماع کردند و به عزاداری پرداختند.

حال و هوای عزاداری در این شهرستان مذهبی با تشییع پیکر شهید مدافع حرم «خداداد جعفری» پرشور تر شد، عزاداران پیشوایی، پیکر این شهید را از میدان امام خمینی(ره) به سوی آستان مقدس امام زاده جعفر(ع) تشییع کردند.

همچنین شب گذشته نیز مراسم آیین عزاداری و سوگواری شهادت صادق آل محمد(ص) در اماکن مذهبی شهر پیشوا به همت مردم مومن و خداجوی پیشوا ، برگزار شده است.

زنجیرزنی پرشور دماوندی ها

دماوندی ها اما، مراسم زنجیرزنی پرشوری داشتند، مردم مومن شهرستان دماوند از ساعت ۱۰:۳۰ پنج شنبه، از مقابل حسینیه محله «فرامه» به سوی مسجد جامع دماوند به زنجیرزنی و عزاداری پرداختند.

در سایر نقاط شهرستان دماوند نیز هیات های مذهبی در مساجد، حسینیه ها، امامزاده ها و اماکن دیگر مذهبی برای شهادت پیشوای ششم شیعیان عزاداری کردند.

امام صادق(ع) بیش از ۴۰۰۰ شاگرد در راه خدمت به اسلام تربیت کرد

امام جمعه شهرستان شمیرانات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید فضیلت های این امام همام بیش از پیش در جامعه شناسانده شود، افزود: مردم باید بیش از پیش از شخصیت امام صادق(ع) بهره گرفته و از ایشان الگوبرداری کنند.

حجت الاسلام سید سعید صالحی، با اشاره به این که مذهب شیعه توسط امام جعفر صادق(ع) پایه گذاری و تاسیس شد، گفت: این امام بزرگوار بیش از ۴۰۰۰ شاگرد در راه خدمت به اسلام و اشاعه معارف ناب اهل بیت علیهم السلام تربیت کردند.

امام جعفر صادق(ع) در برابر انحرافات ایستاد

حجت الاسلام والمسلمین سید علی شاهچراغی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امام صادق (ع) علاوه بر فقه، با بسیاری از شبهات و بدعت ها مبارزه کرد، اظهار داشت: هرکس در حد توان خود در ترویج معارف این امام بزرگوار وظیفه دارد و باید در صدد شناخت شخصیت امام جعفر صادق(ع) برآید.

امام جمعه ری تاکید کرد : بسیاری از علمای اسلام و دیگر ادیان امام صادق(ع) را دانشمندی برجسته و عالم می دانند و ایشان را به عنوان موسس یک دانشگاه فراگیر و عظیم قبول دارند.

وی افزود: برخی گروه های منحرف، سعی داشتند شخصیت امام را زیر سوال برده و با ترویج انحرافات فکری و تبلیغات مسموم در برابر آن حضرت قد علم کرده و توجهات را از ایشان گمراه سازند اما این امام عزیز ایستاد و اجازه چنین اقداماتی را نداد.

بر اساس این گزارش، مراسم شهادت امام جعفر صادق(ع) در شهرستان های رباط کریم، ملارد، قدس، شهریار، اسلامشهر، پردیس، فیروزکوه، پاکدشت و قرچک نیز برگزار شد.