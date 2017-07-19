پوستر مسابقات والیبال انتخابی جهان به میزبانی اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت والیبال استان اردبیل شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات از ۱۹ تا ۲۳ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.

نادر فلاحی به حضور تیم های ملی والیبال ایران، کره جنوبی، چین، قزاقستان و قطر اشاره کرد و گفت: از قاره آسیا ۱۰ تیم در این رقابت ها حضور دارند که پنج تیم در استرالیا رقابت کردند.

به گفته رئیس هیئت والیبال استان دو تیم در این رقابت‌ها به مسابقات جهانی راه خواهند یافت و این مسابقات در سطح بزرگ‌سالان برگزار می‌شود.

فلاحی با تأکید به اینکه استان اردبیل در مسابقات والیبال امیدهای آسیا توانست به شکل شایسته‌ای میزبان رقابت‌ها باشد، اضافه کرد: بر همین اساس نه تنها فدراسیون والیبال بلکه کنفدراسیون آسیا نیز با میزبانی اردبیل موافقت کرده‌اند.

وی افزود: به تعبیر مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، نظم و انضباط برگزاری مسابقات والیبال در اردبیل حتی از پایتخت نیز مطلوب‌تر بوده و حضور تماشاگران از دقیقه صفر تا ۱۰۰ یکی از دلایل قهرمانی تیم والیبال امید ایران بود.

رئیس هیئت والیبال استان تأکید کرد: به دلیل اعتراضاتی که در پوستر مسابقات والیبال امیدهای آسیا مطرح شده بود، پوستر مسابقات انتخابی جهان با حساسیت بیشتری طراحی و در سایت فدراسیون والیبال ایران رونمایی شده است.