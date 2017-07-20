ارزش یورو در مقابل دلار به بالاترین رقم در ۱۴ ماه اخیر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به دنبال قوت گرفتن اعمال سیاست های محرکی از سوی بانک مرکزی اروپا، ارزش یورو در بازار جهانی ارز در روز پنج شنبه، به بیشترین رقم در مقابل دلار آمریکا در تقریبا ۱۴ ماه اخیر رسید؛ در حالیکه ارزش ین ژاپن به دلیل تعلیق بانک مرکزی این کشور در راستای اجرای سیاست های پولی تقریبا بدون تغییر باقی ماند.

در همین حال انتظار می رود بانک مرکزی اروپا، تغییراتی را در بازارهای مالی با هدف توسعه رشد اقتصادی اعمال کند.

همچنین پیش از این «ماریو دراگی»، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود، چراغ سبز برای اعمال سیاست های جدید این بانک نشان داده بود و این گونه بر می آید که بانک مرکزی اروپا، آماده کاهش هزینه های خود در برنامه خرید اوراق قرضه است.

بر همین اساس، ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا به ۱.۱۵۱۵ دلار رسید که از ماه «می» سال ۲۰۱۶ میلادی بیشترین رقم محسوب می شود.

دلار آمریکا هم در مقابل ین ژاپن، یک دهم درصد رشد نشان می دهد؛ در حالیکه ین ژاپن در هفته های اخیر در مقابل دلار به دلیل کاهش ارزش این شاخص اصلی ارز جهان روند صعودی به خود گرفته است.

بر پایه این گزارش، دلار استرالیا هم در مقابل دلار آمریکا با ۲ دهم درصد تنزل، به ۰.۷۹۳۵ دلار رسید.