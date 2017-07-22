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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

علیرغم اعمال تحریم های جهانی؛

رشد اقتصادی کره شمالی به بالاترین رقم ۱۷ سال اخیر رسید

رشد اقتصادی کره شمالی به بالاترین رقم ۱۷ سال اخیر رسید

رشد اقتصادی کره شمالی در سال گذشته میلادی به ۶.۱ درصد رسید که از سال ۱۹۹۹ میلادی به بعد بی سابقه گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی بی سی انگلیسی، رشد اقتصادی کره شمالی در سال گذشته میلادی به سریع ترین میزان خود در ۱۷ سال اخیر رسید؛ این در حالی است که کره شمالی به دلیل انجام آزمایشات موشکی تحت تحریم های شدید جهانی است.  

 در همین حال تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با سال قبل از آن با ۳.۹ درصد روند صعودی به ۶.۱ درصد رسید که از سال ۱۹۹۹ میلادی به بعد  بی سابقه گزارش می شود.

همچنین علت اصلی رشد اقتصادی کره شمالی به توسعه بخش معدن و انرژی بر می گردد؛ ضمن اینکه صادرات این کشور به چین را نمی توان نادیده گرفت.

این درحالی است که آمریکا از «پکن» خواسته تا روابط تجاری خود با «پیونگ یانگ» را قطع کند؛ البته چین بعنوان تنها متحد اصلی کره شمالی و شریک تجاری این کشور محسوب می شود.

بر همین اساس، چین واردات زغال سنگ از کره شمالی را در حال حاضر متوقف کرده؛ اما واردات آهن، سنگ آهن و دیگر کالاها را در دستور کار خود قرار داده است.

کره شمالی صادرات خود به چین را در سال گذشته میلادی با ۴.۸ درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن به ۱۱.۸ درصد رساند که از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد بیشترین رقم است.

بر پایه این گزارش، سرانه درآمد ناخالص ملی مردم کره شمالی ۱.۵ میلیون «وان» معادل یکهزار و ۱۳۶ دلار در سال است که این رقم برای مردم کره جنوبی ۲۰ برابر بیشتر است و مردم کره شمالی در میان فقیرترین ملت های جهان قرار دارند.

کد مطلب 4037348
علیرضا کمندی

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