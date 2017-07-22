افتتاح دولت موبایل/ اخبار ضد و نقیض درباره انتقال سرور تلگرام

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد در حاشیه نمایشگاه الکامپ در نشست خبری در سالن دولت الکترونیک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از آغاز فاز مقدماتی سرویس موبایل گاورمنت (دولت موبایل) خبر داد و گفت: روز سه شنبه این پروژه توسط وزیر ارتباطات رونمایی می شود.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه خدمات دولت الکترونیک از این پس از طریق موبایل نیز قابل ارائه به مردم خواهد بود.

جهانگرد با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک به صورت متمرکز توسط سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات هدایت می شود، افزود: موضوع برنامه های نرم افزاری، نظام آدرس دهی، مبادله دیتای دولت و تامین استانداردها از جمله اقداماتی است که در راستای این پروژه صورت گرفته است و هم اکنون شاهد مسیر تکاملی این پروژه هستیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اقداماتی که برای تعامل با دستگاه های اجرایی در جهت پیوستن به پروژه دولت الکترونیک صورت گرفته است، گفت: هم اکنون ۱۰۸ دستگاه شناسایی شده که خدمات خود را به صورت الکترونیکی به کاربران ارائه می کنند. برای مثال شفاف سازی و مکانیزه کردن ۲ هزار مجوز که در نظام اداری ایران وجود دارد از طریق وزارت اقتصاد در حال انجام است.

وی گفت: در همین حال فاز الکترونیکی کردن شناسنامه دستگاه های اجرایی را در دستور کار داریم و معماری و بستر اصلی دولت الکترونیک و ابزار خدمات رسانی در این حوزه فراهم شده است.

جهانگرد در مورد اظهارنظر دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص کم کاری صورت گرفته در بخش دولت الکترونیک گفت: اظهارات آقای فیروزآبادی مربوط به الزام برای تسریع کار دستگاه های دولتی برای اتصال به این شبکه است و ما بستر کار را فراهم کرده ایم و مراحل پیشرفت کار را گزارش می دهیم.

نمایشگاه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود

وی از ادغام دو نمایشگاه تلکام و الکامپ از سال آینده خبر داد و گفت: با مذاکره صورت گرفته با وزارت صنعت معدن و تجارت، از سال ۹۷ دو نمایشگاه تلکام و الکامپ که مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود با یکدیگر ادغام شده و در تابستان سال آینده شاهد برپایی نمایشگاه جامع آی سی تی خواهیم بود. در این زمینه مدیریت نمایشگاه ها با برگزارکنندگان این دو نمایشگاه باید وارد مذاکره شده و به یک تفاهم برای اجرای یک کار مشترک برسند.

۸ موتور جستجوی بومی راه اندازی شد

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی و پیاده سازی ۸ موتور جستجوی بومی در کشور خبر داد و گفت: دو موتور جستجو را به صورت مستقیم مورد حمایت قرار دادیم که این دو موتور جستجو بالغ بر ۴ میلیارد صفحه فارسی در وب دارند.

وی گفت: به دنبال ایجاد پلتفرم و بستر اقتصادی برای پایداری این سرویس ها هستیم و قرار است ترکیبی از موتور جستجو ایمیل بومی، شبکه اجتماعی داخلی و مرورگر بومی را در قالب یک برند یکپارچه داشته باشیم.

به گفته جهانگرد در تمام دنیا کارکرد این ابزارهای ارتباطی به این گونه است و فضای مصرف و کارکرد به صورت ترکیبی به کار گرفته می شود. ما نیز امیدواریم تا چند ماه آینده تحول بهتری را در این حوزه شاهد باشیم.

ارائه سومین گزارش شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه تمامی اصول شبکه ملی اطلاعات را مطابق با الزامات مصوبه شورای عالی فضای مجازی پیاده سازی کرده ایم، گفت: تاکنون دو بار گزارش عملکرد خود را به این شورا ارائه داده ایم و به زودی نیز گزارش فاز سوم این پروژه را به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات بستر ارتباطات ملی کشور است، اضافه کرد: دیگر مفهومی به نام اینترنت ملی دغدغه مردم نیست؛ چرا که تمامی مردم هم اکنون از بستر ارتباطی شبکه ملی اطلاعات برای مبادله دیتا استفاده می کنند و هر کشوری نیز دارای یک چنین شبکه ای است.

جهانگرد گفت: ما هم اکنون بخشی از اینترنت جهانی هستیم، اما با کاربردی شدن شبکه ملی اطلاعات، توانستیم ترافیک داخل را از خارج تفکیک کرده و توان مسیریابی داخلی را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات فردا توسط وزیر ارتباطات در نمایشگاه الکامپ به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: این شبکه بستر مناسبی را برای تبادل اطلاعات مردم و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم کرده است.

هدف گیری برای طراحی یک میلیون اپلیکیشن بومی

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نسبت تولید محتوای بومی در کشور گفت: هم اکنون نزدیک به ۱۴۰ هزار اپلیکیشن بومی تولید شده است و امیدواریم با حمایت دستگاه های دولتی شاهد طراحی و تولید بیش از یک میلیون اپلیکیشن در کشور باشیم.

وی گفت: از نظر کنترل محتوای این اپلیکیشن ها نیز وزارت ارشاد مطابق با آیین نامه شورای عالی فضای مجازی اقدام می کند و ما نیز در مرکز ماهر زمینه تست امنیتی این اپلیکیشن ها را فراهم کرده ایم.

برخورد تحریمی با دامنه های دات کام گزارش نشده است

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص انتشار اخباری مبنی بر تحریم برخی سایت های ایرانی با دامنه دات کام توسط یکی از سرویس دهنده های آمریکایی تصریح کرد: به تازگی خبر رسمی در این زمینه نداشتیم.

جهانگرد توضیح داد: دیتابیس هایی که میزبانی آنها در آمریکا بوده در برخی موارد دچار اختلال می شوند و آن به دلیل عدم امکان انتقال پول مستقیم است، به نحوی که شرکت ها و وب سایت های ایرانی مجبورند از طریق شرکت واسط برای حق سرویس هزینه پرداخت کنند و بعضا شاهد وجود مشکلاتی بر سر راه این سرویس دهی هستیم، اما به طور کلی سیاستی در مورد برخورد تحریمی با سایت های ایرانی که دارای دامنه دات کام هستند، طی هفته های اخیر نداشته ایم.

به کارگیری سنسورها برای اجرای اینترنت اشیاء در کشور

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مورد آخرین وضعیت پروژه اینترنت اشیاء نیز گفت: یکی از کاربردهای این پروژه در بخش دسترسی اشیاء و انسان به شبکه ارتباطی است که بستر این کار در حال آماده سازی در کشور است، به گونه ای که هم اکنون دو شرکت خصوصی در حال تست شبکه دسترسی اینترنت اشیاء در کشور هستند.

وی توضیح داد: در همین حال بخش دیگری از این پروژه مربوط به بکارگیری سنسورها می شود که در این زمینه چند پایلوت در کشور انجام شده است، برای مثال وزارت ارتباطات سنسورهای کنترل مصرف آب در دشت مغان را با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران اجرا کرده است و وزارت نیرو پروژه سنسورهای کنترل مصرف انرژی را باهدف به کارگیری این فناوری در بخش های مختلف انرژی کشور پیاده سازی کرده است. به طور کلی حمایت برای تولید تجهیزات و ایجاد شبکه دسترسی در حوزه اینترنت اشیاء برقرار است.

وی همچنین افزود: تلگرام انتقال سرور به ایران را پذیرفته و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شبکه‌های بین‌المللی که می‌خواهند در ایران کار کنند، باید سرورشان را به ایران بیاورند و برای این کار به آنها مهلت می‌دهیم. تلگرام انتقال سرور به ایران را پذیرفته و با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شبکه‌های بین‌المللی که می‌خواهند در ایران کار کنند، باید سرورشان را به ایران بیاورند و برای این کار به آنها مهلت می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، شرکت‌های بین المللی که می‌خواهند در ایران کار کنند، باید سرورشان به داخل ایران بیاید که برای این کار، به آنها زمان و مهلت می‌دهیم و به دلیل همین الزام، تلگرام پذیرفته که بیاید، در غیر این صورت مشمول سیاست‌های مصوب خواهند شد.

نصرالله جهانگرد پس از چند ساعت درباره خبری که در خصوص پذیرفته شدن شرایط ایران برای فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام منتشر شد و انتقال سرور این شبکه خارجی به ایران توضیح داد و گفت: خبری که در این زمینه منتشر شده، غلط است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سرویس های خارجی باید بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای فعالیت در ایران میزبانی داخلی داشته باشند و بر این اساس ما درخواست خود را در این زمینه به آنها داده ایم.

وی گفت: در حال مذاکره با سرویس هایی مانند تلگرام و سایر سرویس های خارجی هستیم که سرورهای خود را به ایران منتقل کنند، اما هنوز نپذیرفته اند و البته من در جریان مذاکره نیستم تا آخرین وضعیت را اعلام کنم.

جهانگرد تصریح کرد: دوستانی که در حال مذاکره هستند باید نتیجه را اعلام کنند و وزارت ارتباطات متولی این مذاکرات است.

وی با تاکید بر اینکه خبر پذیرفتن تلگرام برای انتقال سرور به ایران یک خبر غلط است که منتشر شده در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت صدای شما در مورد اعلام این خبر موجود است، اضافه کرد: من هنوز زنده ام و در مورد این خبر توضیح داده ام، قرار نیست که بازجویی پس بدهم.

جهانگرد گفت: ما می گوییم مذاکره شروع شده و امیدواریم نتیجه بدهد.

به گزارش مهر، حدود یک ساعت قبل جهانگرد در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقال سرور شبکه اجتماعی تلگرام به ایران گفته بود که این سرویس دهنده شرایط ایران را پذیرفته است.