به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «زوال عقل» (چگونه عزیزان مبتلا به دمانس را یاری و سرپرستی کنیم؟) نوشته یان هال به تازگی با ترجمه ترانه بهبهانی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۳ چاپ شده است.

نوشتن این کتاب با توضیحات نویسنده اش، برای کاهش باز سنگین آن دسته از افراد است که مایل هستند با بینش و تجربه از عزیزانشان که مبتلا به بیماری دمانس هستند، مراقبت کنند و برای اولین بار هم هست که با چنین اختلالی روبرو می شوند. تجربیات افرادی که به دلیل زوال عقلی نزدیکان، دل شکسته شده و به اجبار به تصمیم گیری های ناگوار تن داده اند، اما با شجاعت موافقت کرده اند که صادقانه و آزادانه با مرور آن دردها کمک موثری به اشخاصی با موقعیت مشابه بکنند، در این کتاب ذکر شده است.

این کتاب ۷ فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: «درباره آن صحبت کنید»، «دمانس چیست؟»، «تشخیص بیماری و گام های نخستین»، «مراقبت و اجتماع»، «نگرانی های معمول»، «راهکارهای ضروری» و «مراقبت در مراحل نهایی».

نویسنده کتاب از نزدیک شاهد بیماری پدرش و رفتار یاری رسان او بوده است. او همچنین به اختلال دمانس در مادر خود اشاره می کند و می گوید: مادرم بهترین دوستم بود و با وخامت اختلال آلزایمر او، نفرتی در من ایجاد شد، زیرا آن صمیمت و نزدیکی از بین رفت. اکنون که به گذشته می اندیشم، در می یابم که در مراحل اولیه بیماری مادر، با او نامهربان بودم، زیرا درک کاملی از آنچه که بر او می گذشت نداشتم و نمی دانستم که احتیاجات او باید در اولویت قرار بگیرد.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

قبل از ابتلا به دمانس، همسر پاتریک وظیفه پخت و پز را به عهده داشت و او به باغچه رسیدگی می کرد، اما هرگز فکر نمی کرد که پس از گذشت آن همه سال، انجام کارها در آشپزخانه آن قدر گیج کننده که او نتواند هیچ کاری را به درستی انجام دهد. وقتی همسر پاتریک به خرید می رفت، مقداری از مایحتاج را فراموش می کرد، غذاها می سوخت یا نپخته روی میز گذاشته می شد. قابلمه ها و ماهیتابه ها می سوخت، زیرا مراحل پختن غذا در مغز او مشغوش شده بود. پاتریک می گوید:

«وقتی می خواهیم سیب زمینی بپزیم باید بتوانیم قابلمه را پیدا کنیم، باید بتوانیم مقدار کافی آب در قابلمه بریزیم و فراموش نکنیم که سیب زمینی را در قابلمه بگذاریم! سپس باید قادر باشیم اجاق را روشن کنیم! مراحل زیادی را باید به خاطر سپرد! من و همسرم گاه به نتایج آشپزی او می خندیدیم و گاه نیز من عصبانی می شدم و داد می زدم.»

اگر احتیاجی به عوض کردن وسایل خانه نباشد، می توان آنها را حفظ کرد، زیرا بیمار با آنها آشنایی کامل دارد و خو گرفته است. به طور معمول، مدل های جدیدتر پیچیدگی بیشتری دارند و بسیاری از مراقبان بیمار در جست و جوی مثلا لباسشویی ای هستند که چندین مرحله مختلف شست و شو که باعث گیج شدن مصرف کننده می شود، نداشته باشد.

این کتاب با ۲۶۴ صفحه، شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۲۴۰ هزار ریال منتشر شده است.