ورود۶۶ واگن مترو و ۳۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با بیان این مطلب افزود: از ۶۶ واگنی که تحویل شبکه خطوط مترو داده می شود؛ سه رام از(۲۱ واگن) جدید است. دو رام دیگر (۱۴ واگن)نیز واگن هایی هستند که در حادثه مترو دچار آسیب شدند که بعد از بازسازی کامل مجددا به شبکه خطوط مترو باز گردانده می شوند.

وی ادامه داد: همچنین دو رام (۱۴ واگن) نیز قطارهای اور هال شده شهر تهران که بعداز تعمیرات اساسی دوباره وارد ناوگان شده است به همراه دو رام(۱۴ واگن) بازسازی شده مدل قدیمی و دو واگن و یک لوکوموتیو نیز مربوط به خط ۵ مترو تهران است که مجموع این ۶۶ واگن در هفته جاری تحویل مردم داده می شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده جهت ورود واگن های جدید مترو به خطوط پر مسافر مترو پایتخت بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا واگن های جدید در خطوطی که سرفاصله بیشتری نسبت به سایر خطوط دارند؛ به ویژه خط ۳ استفاده شود. این در حالی است که با ورود ۶۶ واگن جدید به ناوگان مترو تهران ۲۳۰ هزار نفر به ظرفیت جابه جایی روزانه مترو تهران افزوده می شود.

به گفته وی؛ در حال حاضر حاضر سرفاصله قطارها در نیمه جنوبی خط ۳ حدود ۹ دقیقه بوده و در نیمه شمالی این خط از ایستگاه شهید بهشتی تا شهرک قائم نیز سرفاصله قطارهای مترو ۱۸ دقیقه است.

مازیار حسینی با اشاره به ورود اتوبوس های جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران یادآور شد: حدود ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز به شبکه خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به ویژه مناطق جنوبی و غربی تهران اضافه می شوند.

به گفته وی؛ با توجه به اینکه در برخی از مناطق مانند منطقه ۲۲ و یا منطقه ۱۸ که با کمبود اتوبوس روبه رو هستیم؛ براساس به قول هایی که به مردم داده ایم در حال برطرف کردن نواقص به مرور زمان هستیم.