به گزارش خبرگزاری مهر، ۹ فیلم از مجموعه مستند «نگارخانه تهران» که محصول موسسه تصویر شهر و به تهیهکنندگی غزال بهیزادی تولید شده است در روزهای برگزاری ششمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر رونمایی میشود.
این مجموعه شامل فیلمهایی از حسن نقاشی «وازاریه»، بابک بهداد «قبله»، هادی آفریده «به سبکِ تهران»، شهرام میراب اقدم «وادی خاموشان»، فخرالدین سیدی «قصه آب تهران»، مازیار مشتاق گوهری «تهران در مسیر باد غربی»، شهروز توکل «تهران هنوز پایتخت ایران است»، سام کلانتری «شهر هفتم» و طوفان نهان قدرتی «طالع سبز» است.
این مجموعه که در بخش ویژه ششمین جشنواره فیلم شهر رونمایی میشود، شامل ۹ فیلم مستند بلند درباره شهر تهران است که هر یک با زاویه دید متفاوتی این کلان شهر را به تصویر میکشند.
تولید مجموعه «نگارخانه تهران» از ابتدای نیمه دوم سال ۹۵ در موسسه تصویر شهر آغاز و تولید آن تا ماههای خرداد و تیر ۹۶ ادامه داشت.
ششمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر ۹ تا ۱۴ مرداد ماه به دبیری سیدعلی احمدی در پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.
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