به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سیدعلی احمدی دبیر این دوره از جشنواره فیلم شهر، مسعود امینی تیرانی، سعید پور اسماعیلی، رقیه توکلی، امیرشهاب رضویان و امیر عبدالحسینی به عنوان اعضای هیات انتخاب فیلم های کوتاه و نیمه داستانی این رویداد هنری، کار ارزیابی آثار را آغاز کرده اند.

اعضای هیات انتخاب این بخش، از ابتدای تیرماه کار خود را آغاز کردند و آثار بخش مسابقه را از میان بیش از ۶۵۰ فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب خواهند کرد.

ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از ۹ تا ۱۴ مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی در تهران برگزار می‌شود.