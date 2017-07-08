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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۹:۴۸

معرفی هیات انتخاب فیلم‌های کوتاه و نیمه‌بلند داستانی جشنواره شهر

معرفی هیات انتخاب فیلم‌های کوتاه و نیمه‌بلند داستانی جشنواره شهر

مسعود امینی تیرانی، سعید پور اسماعیلی، رقیه توکلی، امیرشهاب رضویان و امیر عبدالحسینی به عنوان اعضای هیات انتخاب فیلم های کوتاه و نیمه بلند داستانی ششمین جشنواره فیلم شهر انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی سیدعلی احمدی دبیر این دوره از جشنواره فیلم شهر، مسعود امینی تیرانی، سعید پور اسماعیلی، رقیه توکلی، امیرشهاب رضویان و امیر عبدالحسینی به عنوان اعضای هیات انتخاب فیلم های کوتاه و نیمه داستانی این رویداد هنری، کار ارزیابی آثار را آغاز کرده اند.

اعضای هیات انتخاب این بخش، از ابتدای تیرماه کار خود را آغاز کردند و آثار بخش مسابقه را از میان بیش از ۶۵۰ فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب خواهند کرد.

ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از ۹ تا ۱۴ مردادماه به دبیری سیدعلی احمدی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4024307
آروین موذن زاده

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