۴هزار کودک بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی آذربایجان غربی، مهرداد مطلبی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: اولویت بهزیستی در ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل گروه سنی دوران ابتدائی است که اولویت اول حدود ۱۷۰۰ نفر از آنان با پرداخت هزینه تحصیل به چرخه تعلیم و تربیت بازگردانده می‌شوند.

مطلبی ادامه داد: حوزه امور اجتماعی بهزیستی با فعالیت در چهار محور مختلف از جمله کودکان و نوجوانان ۲۹ هزار کودک را در ۷۳۸ مهد شهری و روستایی تحت تعلیم دارد.

وی توسعه و تجهیز مهدها بویژه کمک به تأسی مهدهای کودک در مناطق آسیب خیز را از جمله رویکردهای سالجاری عنوان کرد و افزود: در این راستا امسال ۲۰ مهد کودک در مناطق آسیب خیز تاسیس می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی توسعه مهدهای روستایی و ارائه یک وعده غذای گرم به مهدهای روستایی و مناطق محروم را از دیگر فعالیتهای این معاونت برمشرد و تصریح کرد: در خصوص بیمه زنان سرپرست خانوار نیز یک هزار و ۶۲۴ زن سرپرست خانوار تحت پوشش هستند.

وی افزود: ۲۹۰ کودک بی‌سرپرست یا بد سرپرست در مراکز بهزیستی استان نگهداری می‌شوند و ۲۸۸ نفر نیز امدادبگیر این سازمان هستند و ۴ مرکز با ۲۲ نوع فعالیت به جامعه هدف خدمات ارائه می‌کنند که به زودی ۱۰ مرکز دیگر راه اندازی می‌شوند.

مطلبی با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست امسال ۸۴ کودک کار ساماندهی شدند خاطر نشان کرد:۱۰۰۰ کودک که والدین آن‌ها از درآمد پایینی برخوردارند از شهریه رایگان در مهدهای کودک استفاده کرده و ۵ هزار و ۵۲۵ خانواده نیز مستمری دریافت می‌کنند.

وی افزود: هم اکنون با اجرای طرح آماده سازی شغلی بانوان مددجو ۶۹۲ زن مهارت حرفه‌ای فراگرفته و مشغول به فعالیت شده‌اند.

مطلبی گفت: یک هزار ۹۹۹ کودک دوقلو نیز تحت حمایت بهزیستی آذربایجان غربی قرار دارند و علاوه بر آن ۲۸۴ دانشجو نیز مستمریه و شهریه دریافت می‌کنند.