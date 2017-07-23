  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۰۴

طالبان مدعی ساقط کردن هواپیمای آمریکایی در «بگرام» شد

طالبان مدعی ساقط کردن هواپیمای آمریکایی در «بگرام» شد

گروه طالبان مدعی شد که یک فروند هواپیمای ترابری نیروهای آمریکایی را با تمام خدمه اش در «بگرام» سرنگون کرده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، طالبان مدعی شد که یک فروند هواپیمای ترابری نیروهای آمریکایی را در نزدیکی میدان هوایی «بگرام» واقع در «کابل» ساقط کرده اند.

براساس جزئیات این هواپیما طی عملیات «منصوری» طالبان مورد هدف قرار داده شده و سرنگون شده است.

بر اساس ادعای طالبان این هواپیما که شمار زیادی از نظامیان آمریکایی را انتقال می‌داد، ساعت ۲ بعد از ظهر روز گذشته توسط این گروه هدف قرار داده شده و در میدان هوایی بگرام سرنگون و با تمام سرنشینان آن، کاملا طعمه حریق شده است.

این در حالی است که ناتو و سخنگوی والی «پروان» این رویداد را رد کرده اند.

کد مطلب 4038288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها