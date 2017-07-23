طالبان مدعی ساقط کردن هواپیمای آمریکایی در «بگرام» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، طالبان مدعی شد که یک فروند هواپیمای ترابری نیروهای آمریکایی را در نزدیکی میدان هوایی «بگرام» واقع در «کابل» ساقط کرده اند.

براساس جزئیات این هواپیما طی عملیات «منصوری» طالبان مورد هدف قرار داده شده و سرنگون شده است.

بر اساس ادعای طالبان این هواپیما که شمار زیادی از نظامیان آمریکایی را انتقال می‌داد، ساعت ۲ بعد از ظهر روز گذشته توسط این گروه هدف قرار داده شده و در میدان هوایی بگرام سرنگون و با تمام سرنشینان آن، کاملا طعمه حریق شده است.

این در حالی است که ناتو و سخنگوی والی «پروان» این رویداد را رد کرده اند.