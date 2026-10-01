به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، گفت: طی روزهای اخیر، نشست‌های متعددی با هدف پیگیری و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در تهران و کرمان برگزار شده است و هدف اصلی از این رایزنی‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید و مزیت‌های استراتژیک استان، به‌ویژه در حوزه زنجیره ارزش بخش معدن بوده است.

وی با اشاره به موفقیت در این نشست‌ها افزود: نتایج به‌دست‌آمده بسیار امیدوارکننده است و به زودی شاهد آغاز پروژه‌های معدنی و فرآوری مواد معدنی در استان کرمان خواهیم بود.

طالبی، همچنین تأکید کرد: با توجه به پتانسیل‌های موجود در مناطق مختلف، تلاش شده است تا با رعایت اصل عدالت، پراکندگی سرمایه‌گذاری‌ها در نقاط مختلف استان کرمان به‌درستی مدیریت شود.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت بحران پرداخت و گفت: با توجه به تهدیدات ناشی از حوادث طبیعی، نشستی با حضور دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی جهت تقویت هم‌افزایی در مدیریت بحران برگزار شده است.

وی با اشاره به آمادگی عملیاتی استان کرمان در برابر حوادثی نظیر سیل و بارندگی‌های شدید، افزود: تعامل میان دستگاه‌های مختلف در استان کرمان در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و این آمادگی طی نشست‌های اخیر، هم به‌ صورت جلسه‌ای و هم از طریق تمرین‌های میدانی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.