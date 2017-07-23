به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری پس از ثبت قراردادش با استقلال در هیات فوتبال استان تهران گفت: خدا را شکر شرایط خیلی خوبی دارم و از آن مصدومیت که فصل پیش دچار آن بودم رها شدم. سال گذشته سختی های زیادی کشیدم و مصدومیت های پی درپی باعث شد نتوانم آنطور که مدنظرم بود به استقلال کمک کنم اما امسال توانستم هم در بدنسازی های پیش از فصل حضوری پرقدرت داشته باشم و هم تمرین های منظمی انجام دهم. در حال حاضر از آمادگی خوبی برای شروع لیگ برخوردارم و امیدوارم با شروع بازی ها انتظارات هوادارن را برآورده کنم.

وی درباره دیدار استقلال با صنعت نفت آبادان در هفته اول، گفت: بازی مشکلی در پیش رو داریم نفت آبادان تیم بسیاری خوبی شده و از کادر بسیار قوی برخوردار است و ما باید به غیر از بازیکنان نفت آبادان با گرمای هوا نیز مبارزه کنیم. بازی در خوزستان در این موقع سال سخت است اما کادرفنی برنامه ریزی دقیقی انجام داده تا بتوانیم دست پر به تهران بازگردیم.

غفوری در پایان خاطرنشان کرد: امسال با اضافه شدن چند بازیکن باتجربه می توانیم به همراه بازیکنان جوان یک ترکیب خوب را به وجود آورده و از همین ابتدای فصل نگاهی به قهرمانی در پایان فصل داشته باشیم.