به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی سمنان، مهدی شادنوش بیان کرد: خدمات بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی و کم برخوردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان ارائه می شود که خدمات ارایه شده در کلینیک‌های سیار دندانپزشکی به جامعه هدف، به‌صورت رایگان خواهد بود.

وی افزود: این کلینیک سیار با حضور وزیر بهداشت در هفته گذشته افتتاح شد و از روز جمعه، فردا ششم مرداد ماه راه اندازی خواهد شد.

رئیس علوم پزشکی سمنان گفت: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارتقای سلامت دهان و دندان مقرر است خدماتی ازجمله آموزش بهداشت، معاینه دهان و دندان، فلورایدتراپی، فیشور سیلنت، جرم‌گیری و بروساژ، ترمیم دندان‌های شیری و دائمی، کشیدن دندان‌های شیری و دائمی، پالپوتومی، درمان پالپ زنده و رادیوگرافی تک دندان توسط متخصصان دنداپزشکی در مناطق روستایی و کم برخودار ارائه می شود.

قاضی زاده هاشمی هفته گذشته مهمان مردم سمنان بود.

در استان سمنان دو دانشگاه علوم پزشکی در سمنان و شاهرود وجود دارد که این کلینیک به روستاهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان خدمات ارائه خواهد کرد.