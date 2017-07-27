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۵ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۵

رئیس علوم پزشکی سمنان:

کلینیک دندانپزشکی سیار در سمنان راه‌اندازی شد

کلینیک دندانپزشکی سیار در سمنان راه‌اندازی شد

سمنان - رئیس علوم پزشکی سمنان گفت: برای اولین بار خدمات بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی و کم برخوردار تحت پوشش این دانشگاه با حضور متخصصان دندانپزشکی ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی سمنان، مهدی شادنوش بیان کرد: خدمات بهداشت دهان و دندان در مناطق روستایی و کم برخوردار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان ارائه می شود که خدمات ارایه شده در کلینیک‌های سیار دندانپزشکی به جامعه هدف، به‌صورت رایگان خواهد بود.

وی افزود: این کلینیک سیار با حضور وزیر بهداشت در هفته گذشته افتتاح شد و از روز جمعه، فردا ششم مرداد ماه راه اندازی خواهد شد.

رئیس علوم پزشکی سمنان گفت: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارتقای سلامت دهان و دندان مقرر است خدماتی ازجمله آموزش بهداشت، معاینه دهان و دندان، فلورایدتراپی، فیشور سیلنت، جرم‌گیری و بروساژ، ترمیم دندان‌های شیری و دائمی، کشیدن دندان‌های شیری و دائمی، پالپوتومی، درمان پالپ زنده و رادیوگرافی تک دندان توسط متخصصان دنداپزشکی در مناطق روستایی و کم برخودار ارائه می شود.

قاضی زاده هاشمی هفته گذشته مهمان مردم سمنان بود.

در استان سمنان دو دانشگاه علوم پزشکی در سمنان و شاهرود وجود دارد که این کلینیک به روستاهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان خدمات ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 4042502

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