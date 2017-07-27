پیام تسلیت حدادعادل در پی درگذشت عضو سابق فرهنگستان زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سه‌شنبه، سوم مردادماه ۱۳۹۶، دکتر نعمت‌الله گلستانیان، استاد پیشکسوت فیزیک و عضو سابق کارگروه فیزیک فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در سن ۸۳سالگی دار فانی را وداع گفت.

به همین مناسبت دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در پیامی درگذشت وی را تسلیت گفت. متن پیام مذکور بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

درگذشت استاد ارجمند و پیش‌کسوت فیزیک کشور، شادروان دکتر نعمت‌الله گلستانیان، نویسنده و مترجم و عضو سابق گروه واژه‌گزینی فیزیک فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مایۀ دریغ و تأسف شد. آثار ارزشمندی که از ایشان بر جای مانده یادآور خدمات بی‌شائبۀ آن استاد فقید در این عرصه خواهد بود. فرهنگستان درگذشت ایشان را به جامعۀ فیزیک کشور و به بازماندگان ایشان تسلیت می‌گوید و برای آن فقید سعید از خداوند طلب رحمت وآمرزش روان می‌کند.