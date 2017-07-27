سیاست اصولی ایران دفاع از آرمان فلسطین و قبله اول مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش مظالم رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و اقدامات اخیر غیرانسانی نیروهای اشغالگر قدس اعم از بستن مسجد الاقصی و نصب درب های امنیتی و دستگاه های فلزیاب، تعدادی از ائمه جماعت مساجد و علمای اهل تسنن، تحت نظارت و سرپرستی «آکادمی رضا» قصد برگزاری برنامه های تحصن و تجمع در اقصی نقاط هند و در اعتراض به این تحولات در تاریخ جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ را دارند و این روز را «روز تحفظ قبله اول» اعلام کردند.

از جمله این برنامه ها، تحصن در مسجد بلال واقع در منطقه گرنت رود مومبای در تاریخ مذکور می باشد. این برنامه پس از خطبه و نماز جمعه برگزار خواهد شد و طی آن سخنرانان با اشاره به مظلومیت مردم فلسطین یادداشتی مبتنی بر مطالبه رسیدگی دولت هند به وضعیت مردم فلسطین را امضا و به دفاتر دولتی هند ارائه خواهند کرد. شایان ذکر است «آکادمی رضا» یکی از سازمان های اسلامی مهم اهل تسنن و مسلک صوفیِ بریلوی در هند است. با توجه به این اهداف، اعضای این سازمان با مراجعه به کنسولگری های کشورهای اسلامی در مومبای خواهان مساعدت دولت آنها در این برنامه تحصن می باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا مسعود خالقی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مومبای، روز پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ با تعدادی از علما و ائمه مساجد اهل تسنن در مومبای تحت سرپرستی سعید نوری، دبیر کل آکادمی رضا در محل این نمایندگی ملاقات کردند. میهمانان ضمن اذعان به تلاش مصمم جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان های مردم فلسطین، با ارائه درخواستی کتبی، خواستار حمایت های دولت جمهوری اسلامی ایران از برنامه های فوق الاشاره شدند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید به حمایت انقلاب اسلامی از مردم فلسطین از اولین روز تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به تعطیل شدن سفارت اسرائیل در بهمن ۱۳۵۷ و تحویل دادن آن به مسئولان و مقامات فلسطینی و ابراز تاسف از بی توجهی برخی از کشورهای عربی در دفاع معنی دار و واقعی از مردم بی دفاع فلسطین به این نکته اشاره کرد که آنها نه تنها از آرمان فلسطین حمایت نمی کنند، بلکه به بهانه های واهی به شرارت و آتش افروزی و تجاوز به دیگر کشورهای اسلامی همانند یمن، سوریه و عراق می پردازند.

وی ادامه داد: که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دفاع معنی دار از ملت و آرمان فلسطین و قبله اول مسلمانان است و از اقدامات در این راستای در هر کجای دنیا که باشد، حمایت می کند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مومبای اضافه کرد: به همین خاطر امام خمینی (ره) روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را که مورد توجه همه مسلمانان جهان است، به نام «روز قدس» اعلام و مقرر نمود که خوشبختانه از سوی مسلمانان جهان نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

خالقی همچنین، از میهمانان خواست تا با مشاهده اخبار شبکه خبری انگلیسی زبان پرس تی وی و شبکه اردو زبان سحر تی وی، و مقایسه با رسانه های دیگر کشورهای عربی، اهمیت حقوق و حساسیت جایگاه مردم فلسطین برای نظام و ملت ایران را مشاهده نموده و مواضع کشورمان را بدون واسطه دریافت کرده و با آن آشنا شوند.

وی در ادامه به ضرورت هماهنگی آحاد مسلمانان هند از شیعه و سنی و پرهیز از اظهارات و اقدامات تفرقه انگیز در چنین شرایط حساسی که منجر به جسورتر شدن دشمنان اسلام

می گردد، تاکید کردند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مومبای گفت: در این زمینه به هدف نظام جمهوری اسلامی مبنی بر اتحاد و اتفاق شیعه و سنی در ایران، به حضور نمایندگان اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی و تعداد بالای مساجد برادران اهل سنت در کشورمان به رغم عدم تناسب جمعیتی آنها اشاره نمود. ایشان همچنین به تشکیل دانشگاه مذاهب اسلامی در تهران و تحصیل دانشجویان اهل تسنن در رشته های «فقه و حقوق ویژه مذاهب اهل سنت» اشاره کرد.

شرکت کنندگان در ملاقات با خالقی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مومبای عبارتند از:

۱. حاج سعید نوری بنیانگذار و دبیر کل آکادمی رضا

۲. مولانا مقصود علی دبیر سازمان سراسری «جمعیت علمای سنی» هند

۳. مولانا ولی اله شریف رئیس «جمعیت علمای سنی» هند

۴. مولانا محمد عالم رشید معاون رئیس شعبه «جمعیت علمای سنی» هند در ماهاراشترا

۵. مولانا فرید الزمان ختیم امام جماعت مسجد کاتری

۶. قاری عبدالرحمن عضو مدرسه «دارالعلوم حاجی علی »

۷. مولانا محمد نعیم صاحب

۸. مولانا شاداب محبوب

۹. محمد خالد رضوی

۱۰. حمایت علی چودری

۱۱. جنید رضا

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مومبای (بمبئی)