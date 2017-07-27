لزوم همکاری سمن های محیط زیستی در پایش

به گزارش خبرگزاری مهر ، ناصر مهردادی در نشست هم اندیشی جلب مشارکت های مردمی در حل مسائل زیست محیطی که به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: ارائه دیدگاه های کارشناسی مختلف در حوزه محیط زیست راهگشای حل مشکلات زیست محیطی خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه در استان تهران عملا بحث های حوزه محیط زیست انسانی همچون آلودگی هوا و پسماند پررنگ تر دیده می شود افزود: مناطق تحت مدیریت نزدیک به حدود ۲۸ درصد از مساحت استان تهران را در بر می گیرد که این میزان به احتساب مناطق شکار ممنوع و نیز مساحت مناطق واقع شده در استان های مجاور که در حیطه ی مدیریتی محیط زیست استان تهران قرار دارد و حدود بیش از ۴۰ درصد مساحت جغرافیایی استان تهران است.

مهردادی تصریح کرد: با توجه به امکانات موجود، قطعا پایش، کنترل و حفاظت این پهنه نیازمند همکاری تشکل های مردم نهاد محیط زیستی، جوامع محلی و همیاری مردم است.

وی با بیان اینکه محیط زیست اختصاص به همه دارد و همه مردم در هر جایگاهی باید برای حفاظت ازآن تلاش کنند، گفت: از این منظر سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوان سازمان حفاظت محیط زیست در تشخیص، پیشگیری و مقابله با بسیاری از مسائل و مشکلات محسوب می شود.

مهردادی فعالیت رسانه های ارتباط جمعی را به عنوان ضلع دیگر همکاری در حل مشکلات زیست محیطی دانست و افزود: کارکرد رسانه ها، شفاف سازی و بیان واقعیات در حوزه های مختلف به عنوان نماینده ی افکار عمومی هستند و قطعا این کارکرد در حوزه محیط زیست بسیار مهم و اساسی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه تا کنون حدود۴۳۰۰ واحد صنعتی در استان تهران در حوزه های پساب، هوا و پسماند و دیگر آلودگی ها پایش شده است، گفت: بخشی از این کار با همکاری و همیاری دانشگاه ها و دانشجویان به انجام رسید و همچنان ادامه دارد.

در این نشست که با حضور محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد موضوعاتی همچون مشارکت در طرح های حفاظتی، بیماری های مشترک حیات وحش و حیوانات شهری، ضرورت آموزش های زیست محیطی و به کارگیری تشکل های مردم نهاد در موضوع آموزشی، اهمیت نقش نظارتی سازمان های مردم نهاد، برخورد جدی با قاچاق حیات وحش و مسائلی در حوزه محیط زیست انسانی همچون بحث پسماندها و زباله های بیمارستانی و آلودگی هوا از سوی مدیران سمن های محیط زیستی مطرح و بررسی شد.