احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جنوب و غرب اصفهان

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت تیم‌های فنی در مناطق جنوبی و غربی استان اصفهان اظهار کرد: از صبح امروز عملیات پاکسازی و انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ رمضان، توسط تیم‌های تخصصی و فنی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این عملیات در محدوده شهرهای بهارستان، شهر ابریشم، و مناطق کوهستانی صفه متمرکز است، افزود: با توجه به ضرورت پاکسازی این مناطق از هرگونه خطر احتمالی، تیم‌های فنی از ساعات اولیه صبح امروز عملیات خود را آغاز کرده‌اند و این فرآیند تا ساعات بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن درخواست از مردم برای حفظ آرامش، تصریح کرد: صداهای شنیده‌شده در این محدوده‌ها، کاملاً کنترل‌شده و مربوط به فعالیت تیم‌های خنثی‌سازی است؛ لذا از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود به شایعات توجه نکنند و بدانند که هیچ حادثه یا مورد غیرمنتظره‌ای رخ نداده است.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده و عملیات پاکسازی با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی صورت می‌گیرد تا ضریب امنیت مناطق مذکور به طور کامل ارتقا یابد.