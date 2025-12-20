به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت: مقابله مؤثر با معضل آلودگی هوا نیازمند مشارکت فعال تشکل‌های مردمی، مطالبه گری هدفمند و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به اهمیت نقش تشکل‌های مردم نهاد در تبیین مسائل محیط زیستی اظهار داشت: در این جلسه، ضمن بحث و تبادل نظر درباره مهم‌ترین معضلات زیست محیطی مرتبط با آلودگی هوا، گزارشی از اقدامات انجام شده اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در حوزه مقابله با آلودگی هوا در فصول سرد سال و شرایط اضطرار، توسط اینجانب و معاون محیط زیست انسانی ارائه شد.

عباس نژاد افزود: اعضا و نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد نیز دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره علل آلودگی هوا و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود مطرح کردند که این نظرات می‌تواند در تصمیم سازی ها و برنامه‌ریزی های آینده مؤثر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: مقرر شد در جلسات آتی، از نمایندگان دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری، وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط دعوت به عمل آید تا در فضایی تعاملی، زمینه مطالبه گری، طرح پرسش‌ها و پیگیری راهکارهای عملی برای کاهش آلودگی هوای شهر تهران فراهم شود.

وی با اشاره به حضور نماینده دفتر امور اجتماعی استانداری تهران در این نشست گفت: نماینده استانداری به منظور پاسخگویی به ابهامات و پیگیری مطالبات تشکل‌ها درباره موانع تمدید و اخذ مجوز فعالیت از استانداری و وزارت کشور در جلسه حضور یافت و به پرسش‌های اعضا پاسخ داد.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر تداوم تعامل با تشکل‌های مردم نهاد خاطرنشان کرد: برگزاری منظم جلسات هم اندیشی به صورت ماهیانه و موضوع محور با تشکل‌های محیط زیستی، به عنوان یکی از رویکردهای اصلی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، با جدیت دنبال خواهد شد.