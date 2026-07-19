تحقق درآمدهای عمومی یزد نیازمند انسداد فرار مالیاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهقانی‌زاده در نشست ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد گزارش عملکرد درآمدهای عمومی استان در سه‌ماهه نخست سال جاری، فعالیت کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی و وضعیت معافیت‌های مالیاتی را بررسی کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در این نشست با تأکید بر اهمیت انضباط مالی و پایش مستمر منابع درآمدی، اظهار داشت: تحقق پایدار درآمدهای عمومی تنها با اتکا به وصول سنتی امکان‌پذیر نیست و استان باید به سمت شناسایی پایه‌های جدید درآمدی، کاهش نشت منابع و استفاده از ابزارهای هوشمند نظارت حرکت کند.

دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه مالیات ستون فقرات درآمدهای استان را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: مالیات همچنان اصلی‌ترین رکن درآمدهای عمومی استان یزد است و بخش عمده تحقق درآمدها از این محل تأمین می‌شود؛ موضوعی که اهمیت تقویت زیرساخت‌های اجرایی، به‌روزرسانی اطلاعات مؤدیان و کاهش زمینه‌های فرار و اجتناب مالیاتی را دوچندان می‌کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد ورود به فاز «مدیریت هوشمند درآمد» را خواستار شد و بیان داشت: در این فاز تحقق درآمدهای عمومی نه فقط به وصول مالیات، بلکه به شفافیت، داده‌محوری، مقابله با فرار مالیاتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان اقتصادی استان گره خورده است.

دهقانی‌زاده یکی از محورهای اصلی موفقیت در این حوزه را مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی و نیز بازنگری در معافیت‌های مالیاتی دانست تا ضمن صیانت از حقوق دولت و بیت‌المال، فشار مالیاتی غیر عادلانه متوجه فعالان اقتصادی نشود.

رئیس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد همچنین بر نقش داده‌محوری در تصمیم‌سازی تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی در رصد، شناسایی و مدیریت منابع درآمدی استان شد.

در ادامه این نشست، آخرین وضعیت عملکرد کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی نیز بررسی شد و اعضا بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی مؤدیان جدید، اصلاح فرآیندهای نظارتی و جلوگیری از هدررفت منابع تأکید کردند.

همچنین در پایان این نشست نیز، تقویم برگزاری نشست‌های ستاد درآمدها و تجهیز منابع در سال جاری به تصویب اعضا رسید تا پیگیری مصوبات و ارزیابی روند تحقق درآمدها به‌صورت منظم و زمان‌بندی‌شده ادامه یابد.

لازم به ذکر است؛ بر اساس گزارش ارایه شده در این نشست، مجموع درآمدهای عمومی استان یزد در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۴۸ هزار و ۷۷۵ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال رسیده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد دارد، اما همچنان ۶۲ درصد کمتر از مصوب سه‌ماهه است و این موضوع، ضرورت بازنگری در شیوه‌های تحقق درآمد و شناسایی ظرفیت‌های مغفول را برجسته می‌کند.