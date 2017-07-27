  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

گیتی پسند نزدیک به فینال؛

راهیابی نمایند فوتسال ایران به نیمه‌نهایی جام باشگاه‌های آسیا

راهیابی نمایند فوتسال ایران به نیمه‌نهایی جام باشگاه‌های آسیا

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با عبور از سد تیم بانک بیروت لبنان به مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا در سال ۲۰۱۷ ویتنام راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در مرحله حذفی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در دیداری نفس گیر به مصاف تیم فوتسال بانک بیروت لبنان رفت که در پایان این بازی با عبور از سد حریف لبنانی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافت.

در این دیدار گیتی پسند با گل‌های عروجی و اسماعیل پور به برتری دو بر صفر رسید تا به مرحله نیمه نهایی هشتمین دوره از مسابقات جام باشگاه‌های آسیا راه یابد.

نماینده کشورمان پیش از این و در مرحله گروهی مقابل نمایندگان چین و ژاپن به برتری رسید تا به عنوان سرگروه به این دیدار راه یابد. 

تیم فوتسال بانک بیروت از یک بازیکن ایرانی با نام بهروز جعفری در این دیدار استفاده کرد که از بازیکنان کلیدی این تیم محسوب می‌شد. 

کد مطلب 4042802

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها