به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در مرحله حذفی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در دیداری نفس گیر به مصاف تیم فوتسال بانک بیروت لبنان رفت که در پایان این بازی با عبور از سد حریف لبنانی به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافت.

در این دیدار گیتی پسند با گل‌های عروجی و اسماعیل پور به برتری دو بر صفر رسید تا به مرحله نیمه نهایی هشتمین دوره از مسابقات جام باشگاه‌های آسیا راه یابد.

نماینده کشورمان پیش از این و در مرحله گروهی مقابل نمایندگان چین و ژاپن به برتری رسید تا به عنوان سرگروه به این دیدار راه یابد.

تیم فوتسال بانک بیروت از یک بازیکن ایرانی با نام بهروز جعفری در این دیدار استفاده کرد که از بازیکنان کلیدی این تیم محسوب می‌شد.