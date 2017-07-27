توسعه رشته های حوزه علوم پزشکی واحد ورامین – پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شیبانی پیش از ظهر پنج شنبه پس ازبرگزاری جلسه با نمایندگان وزارت بهداشت ،هیأت بورد رشته اتق عمل ونماینده معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که جهت بازدید از امکانات دانشکده علوم پزشکی در واحدورامین-پیشواحضور یافته بودند، در جمع خبرنگاران گفت: بحمدلله با پیگیری های مستمر صورت گرفته و آماده نمودن کلیه زیر ساخت های لازم مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت، در مهر ماه سال جاری شاهد پذیرش دانشجو در رشته های جدید حوزه علوم پزشکی در واحد ورامین – پیشوا خواهیم بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک خاطرنشان کرد : رشته های جدید شامل اتاق عمل و علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی می باشد و از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ آماده پذیرش دانشجو خواهیم بود.

راه اندازی مرکز آموزش مهارت‌های بالینی واحد ورامین-پیشوا

وی افزود: این مرکز شامل بخش های خانه بهداشت، آناتومی، اتاق عمل هوش‌بری و پراتیک می باشد.

شیبانی در توضیحات تکمیلی خود خاطرنشان کرد: این مجموعه با هدف تقویت مسائل آموزش عملی و مهارت های بالینی دانشجویان رشته های علوم پزشکی و به منظور توسعه رشته هایی که در آینده نزدیک تأسیس خواهد شد، راه اندازی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد، این مرکز آموزشی در ارتقاء کیفیت آموزش های بالینی دانشجویان کمک شایانی کرده و رضایتمندی و توانمندی دانشجویان را در پی خواهد داشته باشد.

گفتنی است در این بازدید فرهمند و اعرابی دبیر و عضو هیأت بورد رشته اتاق عمل و مرشدی نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و میرسعیدی نماینده معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در این بازدید حضور داشتند.