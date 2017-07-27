۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

فرمانده آمریکایی:

ترامپ بخواهد هفته آینده به چین حمله هسته ای می کنم!

فرمانده ناوگان دریایی آمریکا در اقیانوس آرام برای نشان دادن وفاداری خود به رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی برای حمله قریب الوقوع هسته ای به چین خبر داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «اسکات سوئیفت» فرمانده ناوگان دریایی آمریکا در اقیانوس آرام امروز پنجشنبه برای نشان دادن سرسپردگی خود به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، گفت: اگر او (ترامپ) فرمان دهد همین هفته آینده به چین حمله هسته ای خواهم کرد.

وی همچنین درخصوص سرپیچی ارتش آمریکا از فرامین ترامپ نیز هشدار داد.

 گفتنی است اظهارات سوئیفت پاسخی بود به سوالی که در یکی از محافل دانشگاهی درباره وفاداری وی به ترامپ، مطرح شد.

از وی برای سخنرانی در کنفرانس امنیتی که بعد از رزمایش بزرگ واشنگتن-کانبرا در دانشگاه ملی استرالیا برگزار شد؛ دعوت شده بود.

این آزمایش با مشارکت نیوزلند در امتداد ساحل شمال شرقی استرالیا برگزار شد.

مریم خرمایی

