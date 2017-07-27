دشمن پس از ۵۹۸ بدعهدی و پیشروی کرد/ایران را جنگ طلب معرفی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل کوثری در مراسم بزرگداشت عملیات مرصاد که در محل یادمان شهدای مرصاد برگزار شد، اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زمان سلسله قاجار و پهلوی و حکام بی کفایت آن زمان دیدیم که خاک ایران را از ۱۷ استان شمالی تا بخشی از خاک فعلی افعانستان و بحرین و... را به بیگانگان دادند.

سردار کوثری ادامه داد: این در حالی است که در زمان ولایت امام راحل و بعد از آن تمام صف آرایی های دشمن برای ساقط کردن و تجزیه کردن کشور ناکام ماند.

وی دو عامل رهبری الهی و اتحاد مردم را عامل این ماندگاری دانست و گفت: درخشیدن این دو عامل تا کنون دشمن را به نا امیدی کشانده است.

جانشین قرارگاه ثارالله اظهار داشت: هم ولایت الهی امام راحل و هم اتحاد مردم ناشی از ایمان بی نظیر به خدا و نهراسیدن از قدرتهایی است که در دنیا مردم ایران و امام را جنگ طلب می خواندند و صدامی که جنگ را آغاز کرده بود تبرئه می کردند.

وی افزود: امام در همان شرایطی که بوق های تبلیغاتی مردم ایران را جنگ طلب معرفی کرده بود گفت به صدام متجاوز سیلی خواهیم زد. امام می فرمود راه ما ایستادگی راه امام حسین است چرا که کوتاه آمدن ذلت را در پی دارد.

کوثری ادامه داد: و پیشبینی امام (ره) هم همین بود که بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به ما نگفتند جنگ طلب نیستید. آنهایی که می گفتند امام صلح نمی کند و جنگ طلب است پس از پذیرش قطعنامه لشکر کشی کردند و مرصاد را رقم زدند.

این فرمانده ارشد نظامی ادامه داد: امام می‌فرمود اینها بدعهدند و پایبند به قطعنامه نخواهند بود. و دیدیم که وقتی در طول جنگ نتوانستند سرپل ذهاب و قصرشیرین را تصرف کنند بعد از قطعنامه موفق به این کار شدند. صدام لشکرهایش را بعد از قطعنامه چند برابر کرد.

کوثری گفت: تحلیل دشمن پس از پذیرش قطعنامه این بود که ایران به دلیل ضعف و ناتوانی قطعنامه را پذیرفته و به همین دلیل وارد شدند و با کمک عوامل سست عنصر داخلی از جنوب از جاده اهواز و خرمشهر رد شدند و در غرب تا مرصاد.

نماینده سابق مجلس هشتم شورای اسلامی گفت: پمپاژ تبلیغات عوامل سست عنصر نفاق این بود که مردم خسته شده اند. و اینجا بود که رهبر انقلاب که آن زمان رئیس جمهور بودند خطبه ای خواندند و گفتند به فرمان امام به جبهه ها می رویم و این بود که رزمندگان اسلام در غرب و جنوب نفاق را کور کردند و دشمن را پس زدند.

وی افزود: دشمن از سال ۵۹ و قبل از آغاز جنگ کشور راتحریم و محاصره اقتصادی کرد اما به کجا رسیده است؟ امروز هم می دانند که اگر کمترین تعرضی داشته باشند پاسخش را در هرجا که باشند خواهند گرفت. و باید یاداوری کنیم که درس عملیات مرصاد این است که ایستادگی و مقاومت رمز پیروزی و پیام شهداست.