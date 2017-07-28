به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان‌شرقی، میرهادی قره‌سید رومیانی، سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی و دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری «تبریز۲۰۱۸»، در جلسه مشترک وزرات ورزش‌وجوانان و ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی «تبریز۲۰۱۸» که روز گذشته در محل استانداری آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: «برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری در تبریز زمینه حضور فعالان صنوف گردشگری از کشورهای مختلف را فراهم می‌کند که ثمرات ارزشمندی به‌دنبال دارد.»

او از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان نهاد تسهیل‌کننده و حمایت‌محور یاد کرد و گفت: «در زمان حضور مسعود سلطانی‌فر در سمت ریاست سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، رویداد مهم «تبریز۲۰۱۸» محقق شد و امروز شاهد آن هستیم که او در وزارت ورزش‌وجوانان اهتمام ویژه‌ای به این مقوله فراملی دارد و این گردهمایی ارزشمند نشان از تدبیر اوست.»

قره‌سید رومیانی از وزارت ورزش‌وجوانان به‌دلیل تبیین برنامه‌های خود با محوریت «تبریز۲۰۱۸» قدردانی کرد و افزود: «وزارت ورزش‌وجوانان با برگزاری برنامه‌های ورزشی بین‌المللی و ملی به‌همت فدراسیون‌ها در تبریز، نگاه‌ها را بیش‌ازپیش به‌سمت این کهن‌شهر معطوف می‌کند.»

او تصریح کرد: «تقویم برنامه‌های «تبریز۲۰۱۸» درحال تکمیل است و باید در اجرای این مهم اولویت‌بندی کنیم. تبریز محور برنامه‌هاست و دیگر شهرستان‌های استان نیز با محوریت تبریز میزبان رویدادها خواهند بود.»

سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تأکید کرد: «امسال قرار شد تا نمایشگاه بین‌المللی گردشگری در تبریز برگزار شود، زیرا این نمایشگاه با محوریت اقتصادی و توسعه گردشگری می‌تواند در معرفی و بالفعل کردن ظرفیت‌ها و امکانات این کهن‌شهر به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی نقش مهمی ایفا کند.»