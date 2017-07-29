مشکل اصلی بازار گوشت نابسامانی سیستم قصابی است

منصور پوریان در گفتگو با مهر با انتقاد با از مباحث مطرح شده درباره کیفیت گوشت های وارداتی، اظهارداشت:گوشت های وارداتی مخصوصا آن بخش که از اوراسیا وارد می شود از کیفیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه هم اکنون روزانه ٣٠ الی ٤٠ تن گوشت وارد بازار می شود، افزود: مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود گوشت و دام در بازار صحت ندارد و مشکل اصلی بازار گوشت نا بسامانی سیستم قصابی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حلقه تاثیرگذار اصلی بر بازار گوشت، سیستم قصابی است؛ علی رغم تمام اقداماتی که برای ساماندهی بازار گوشت انجام می شود، تبلیغات و شعارهایی که این سیستم در جهت کمبود دام و گوشت سر می دهد، باعث می شود نا بسامانی در بازار باقی بماند و گرانی جولان دهد.

پوریان اضافه کرد: متاسفانه مردم ما طبق عادت بیشتر از قصابی ها خرید می کنند و کمتر سراغ فروشگاه های زنجیره ای می روند.

وی ضمن انتقاد شدید از مباحث مطرح شده درباره کمبود دام داخلی گفت: دام داخلی در حال حاضر خیلی زیاد است و ما تولیدکنندگان حاضریم آن را به قیمت ٣٤ تا ٣٥ هزار تومان تحویل دهیم.

این تولید کننده گوشت تصریح کرد: مشکل ما کمبود دام و لاشه نیست؛ حتی تمام لاشه هایی را هم که وارد می کنیم مصرف نمی شوند بحث ما در حال حاضر همین سیستم توزیع و قصابی است که باید ساماندهی شود.

پوریان تاکید کرد: هم اکنون این سیستم قصابی است که برای بازار گوشت کشور تعیین تکلیف می کند.

وی همچنین با بیان اینکه تولید کنندگان شرایط خوبی ندارند، افزود: قیمت تمام شده تولید بالا رفته و تولیدکنندگان ما متاسفانه شرایط مناسبی ندارند.