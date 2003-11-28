شهرداري تهران بايد به سالمترين ومردمي ترين نهاد تبديل شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران، دكتر احمدي نژاد طي سخناني كه درنشست شوراي معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 21 گانه شهر تهران ايراد كرد توجه آنان را به اهميت كار هر چه بيشتر و بهتر در تمامي بخشهاي مرتبط با زندگي شهري مردم جلب كرد و به آنان يادآور شد كه در فرايند ارايه خدمات شهري ، عرصه كار را براي حضور عناصر متدين، صادق و كار آشنا فراهم كنند.

شهردار تهران روند پاسخگويي به مردم در شهرداريهاي مناطق 21 گانه را بسيار بهتر از گذشته توصيف كرد و افزود: طولاني شدن زمان براي صدور پروانه ساختمان يا پايان كارو معطل گذاشتن مردم به هيچوجه پذيرفتني نيست و هيچ مقام مسئولي در شهرداريها حق ندارد از كوچكترين اجحاف در حق مردم ، تخطي از مقررات و دريافت هر گونه وجه غير شرعي و غير قانوني از مردم چشم پوشي كند.

وي خطاب به معاونان ، مشاوران و شهرداران مناطق 21 گانه گفت: مرز دوستي ها و رفاقتها در شهرداري تهران تنها با رعايت ضوابط و مقررات و اهتمام مجدانه به حل مشكلات مردم محترم شمرده مي شود.

دكتراحمدي نژاد افزود: شهرداري تهران بايد به سالمترين و مردمي ترين نهاد در نظام مقدس جمهوري اسلامي تبديل شود و تحقق اين هدف مستلزم جديت و مداومت در مبارزه با هر گونه نارسايي و آلودگي حتي به صورت جزيي آن است.

شهردار تهران از خدمت به مردم به عنوان يك فرصت الهي ياد كرد وخطاب به همكاران خود گفت: باور عميق به اسلام عزيز وميثاق با پروردگار متعال براي خدمت به مردم و پايبندي به دفاع از دستاوردهاي بزرگ خون شهيدان، مشخصه اصلي مديريت شهري است و اين مجموعه از مديران مصمم هستند تا توانمندي و كار آمدي خود را براي آباد كردن محيط زندگي مردم دركلان شهر تهران به منصه ظهور برسانند.

وي پيشرفت و شكوفايي ايران اسلامي را درگرو حضور مديران ثابت قدم متعهد و با برنامه دانست و اظهار اميدواري كرد كه خدمت بهتر و بيشتر به مردم ، به مبنايي براي رقابتهاي سالم تبديل شود و هركس بكوشد درخدمت به مردم از ديگري پيشي بگيرد.

احمدي نژاد تصريح كرد: مديريت شهري در تهران بزرگ مصمم است تا با گره گشايي از مشكلات فرا روي مردم شيريني خدمتگزاري صادقانه را به كام مردم بچشاند وحلاوت آن را پايدار و مداوم سازد.

شهردار تهران همچنين توجه معاونان ومشاوران خود و شهرداران مناطق 21 گانه را به ضرورت هوشياري در برابر تلاشهاي جهت دار وتهديد آميز عناصر غير خودي براي بحران سازي و ايجاد تنش در كشور جلب كرد.

وي افزود: ايجاد اميد و نشاط و شادابي ، دستاورد طبيعي كار و تلاش هر چه بيشتر خدمتگزاران دلسوز ومردمي در يك جامعه بزرگ شهري است اما كساني كه ارتباط خود را با مردم قطع كرده و درخانه هاي شيشه اي پناه گرفته اند، جز ايجاد ياس و اضطراب و پاشيدن گرد پژمردگي روحي و رواني درميان مردم و شاد كردن دشمنان ملت ، ماموريت ديگري براي خود قائل نيستند.

احمدي نژاد انعكاس پيشنهادها و نظرات مردم را يك موهبت الهي و حاكي از اميدواري ، علاقه مندي و مشاركت جويي عمومي در اداره امور دانست و گفت به عنوان شهردار تهران با افتخار اعلام مي كنم ، دست هر فردي را كه صادقانه به مردم خدمت كند و براي آرامش و امنيت خاطر آنان تلاش نمايد، مي بوسم.

وي در پايان سخنانش به شهرداران مناطق مختلف شهر تهران گوشزد كرد تا پيشنهادها ، شكايات و خواسته هاي مردم را به سرعت مورد رسيدگي قرار دهند و براي مشاركت مردم ارزش و اهميت ويژه اي قائل شوند.